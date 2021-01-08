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أخبار العالم

أول تغريدة لترامب بعد إلغاء تويتر للحظر على حسابه: المخربون سيدفعون الثمن وسأسلم السلطة لبايدن.. فيديو

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يشعر بالغضب نتيجة أعمال العنف التي شهدتها العاصمة واشنطن مساء الأربعاء. 

وأضاف ترامب في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "ما حدث في واشنطن كان فوضى وخروج عن القانون". 

وتابع: "وجهت بنشر الحرس الوطني فورًا ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية لطرد المعتدين، وبلادنا تحترم القانون".

واستطرد الرئيس الأمريكي: "المعتدون الذين اقتحموا الكونجرس دنسوا الديمقراطية الأمريكية، وهم لا يمثلون بلادنا وستدفعون الثمن". 

وقال ترامب: "لقد شهدنا انتخابات صعبة، والآن يجب استعادة الهدوء والنظام، وحملتي الانتخابية ستواصل جهودها للطعن في نتيجة الانتخابات".

وذكر أنه إسيتم تنصيب إدارة جديدة في 20 يناير وإنه ملتزم بانتقال سلس ومنظم للسلطة ولمنافسه جو بايدن.

ومنذ قليل، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، بأن بعض كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب يستعدون للتصدي لأي أوامر غير قانونية أو خطيرة في الأيام الأخيرة من رئاسته.

ومساء الأربعاء، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعدوا إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

وكان ترامب قد دعا مناصريه خلال تظاهرة، جرى تنظيمها في واشنطن رفضا لنتائج الانتخابات، إلى التوجه نحو الكونجرس، وتصاعدت الأحداث في محيط الكونجرس بعد مطالبة ترامب أنصاره بـ "عدم الاستسلام ورفض الاعتراف بالهزيمة".

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