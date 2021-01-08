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رياضة

أشرف صبحي: وجهنا دعوة لمحمد صلاح لحضور حفل افتتاح مونديال اليد

الجمعة 08/يناير/2021 - 02:40 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف أشرف صبحي وزير الرياضة عن توجيه دعوة لنجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد التي ستقام في مصر.

ويستعد منتخب مصر لبطولة العالم في نسختها الـ27 للرجال لكرة اليد، والتي تستضيفها مصر فى الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021.
أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن محاولته لدعوة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لحضور حفل إفتتاح بطولة مونديال اليد المقرر إقامته بمصر.

وقال صبحي خلال تصريحات عبر قناة "TEN" لبرنامج "البريمو": "دعونا محمد صلاح لكي يتواجد في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد، ونتواصل معه لكي ندعوه لحضور الافتتاح".

وتابع: "لكن ظروفه الاحترافية ربما تؤثر على حضوره، ونقدرها مع التغيرات المتواجدة في العالم، ونتشرف بتواجده إذا استطاع".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قائمة الحكام الرسمية للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد "مصر 2021"، المقرر إقامتها خلال الفترة بين 13 و31 يناير الجاري.

وكشف الاتحاد الدولي عن 19 طاقما هم:

يوسف بلخيري/سيد علي حميدي (الجزائر)
جوليان لوبيز جريلو – سيباستيان لينسي (الأرجنتين)
ماتيا جوبيكا – بوريس ميلوسيفيتش (كرواتيا)
فاكلاف هوراسيك – ييري نوفوتني (جمهورية التشيك)
مادس هانسن – يسبر مادسن (الدنمارك)
علاء إمام – حسام هداية (مصر)
أوسكار رالوي – أنخيل سابروسو (إسبانيا)
تشارلوت بونافينتورا – جولي بونافينتورا (فرنسا)
كريم جسمي – رؤوف جسمي (فرنسا)
روبرت شولزه – توبياس تونييس (ألمانيا)
ماجيد كولادوزان – عليريزا موسافيان (إيران)
جيورجي ناتشيفسكي – سلافي نيكولوف (مقدونيا الشمالية)
إيفان بافيسيفيتش – ميلوس رازناتوفيتش (مونتينيجرو)
هارفارد كليفن – لارس يوروم (النرويج)
دوارتي سانتوس – ريكاردو فونسيكا (البرتغال)
بويان لاه – دافيد سوك (سلوفينيا)
آرثر برونر – مراد صالح (سويسرا)
ميرزا كورتاجيتش – ماتياس فيترفيك (السويد)
سمير كريشن – سمير مخلوف (تونس)
وتمثل الأطقم التحكيمية أربعة اتحادات قارية، بمعدل واحد للاتحاد الآسيوي، وواحد لاتحاد جنوب ووسط أمريكا، وثلاثة للاتحاد الإفريقي، و14 للاتحاد الأوروبي.

وكان 14 طاقما من أصل الـ 19 المختارين في البطولة الماضية قبل عامين في ألمانيا والدنمارك، في وقت قام فيه الطاقم الكرواتي المكون من جوبيكا وميلوسيفيتش بإدارة المباراة النهائية.

وضمت القائمة النهائية خمسة أطقم احتياطية وهم:

أمار كونجيكانين – ديمو كونجيكانين (البوسنة والهرسك)
إيجناسيو جارسيا – أندرو مارين (إسبانيا)
أدم بيرو – أوليفر كيس (المجر)
أليكسي كوفالكيوك – إيفان كوفالكيوك (مولدوفا)
كورساد إيردوجان – إبراهيم أوزدينيز (تركيا)
وبشكل عام، خضعت الأطقم الـ 24 لتدريب قوي استعدادا لمصر 2021، مثل ورش عمل عبر الانترنت واختبارات بدنية تحت قيادة فريق الاتحاد الدولي للياقة البدنية وإدارة الإصابات، تحت إجراءات احترازية مشددة من فيروس كورونا.
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