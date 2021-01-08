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رياضة

عصام عبد الفتاح: عقوبات لاعب المقاولون العرب لبصقه على الحكم المغربي خلال أيام

الجمعة 08/يناير/2021 - 12:02 م
لاعب المقاولون العرب
لاعب المقاولون العرب لبصقه على الحكم المغربي
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يسري غازي
كشف عصام عبد الفتاح مسؤول التطوير في لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن اجتماعا مرتقبا للجنة المسابقات فى الكاف خلال أيام للاعلان عن العقوبات الخاصة بالاخطاء الصادرة فى إطار منافسات دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية.

كانت مباريات كاس الكونفدرالية شهدت حالة طرد بعد نهاية المباراة لأحمد الشيمي لاعب المقاولون العرب لقيامه بالبصق على الحكم المغربي لمباراة النجم الساحلي التونسي.

قال عصام عبدالفتاح لـ صدى البلد: خلال أيام سوف يشهد اجتماع لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف حسما للعقوبات الصادرة فى حالة لاعب ذئاب الجبل احمد الشيمي بعد بصقه على الحكم المغربي وغيرها من الأخطاء.

وأشار إلى أن تقرير الحكم المغربي ومراقب المباراة وصل إلى لجنة الحكام والمسابقات فى الكاف وسوف يتم الاطلاع عليه واتخاذ القرارات الصارمة حيال الأخطاء الصادرة فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية.

يذكر أن أحمد الشيمي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب بات يواجه عقوبة قوية بعد طرده المباشر فى مباراة النجم الساحلى التى أقيمت بين الفريقين فى إطار لقاءات إياب دور الـ 32 من الكونفيدرالية الإفريقية .

وحصل أحمد الشيمى على البطاقة الحمراء المباشرة  بعد " البصق " على الحكم المغربي نور الدين الجعفرى بسبب الاعتراض على قراراته التحكيمية .

ويواجه الشيمى عقوبة قوية وفقا لما تشير إليه لوائح الكاف الخاصة بالبصق أو التعدى على الحكم والتى قد تصل إلى إيقافه عن المشاركة فى المباريات الإفريقية لمدة 12 شهرا .

وخسر المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف أمام النجم الساحلى وسط أداء تحكيمى مهتز ليودع منافسات الكونفيدرالية بعد أن كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين .
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