ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط تاجر عملة بالفيوم وبحوزته مبالغ مالية

الجمعة 08/يناير/2021 - 01:40 م
حبس متهمين
حبس متهمين
Advertisements
مصطفى الرماح
تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الفيوم أثناء المرور لملاحظة الحالة الأمنية بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة أطسا من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز) حال قيادته إحدى السيارات.

وضبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية – محلية" ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط تاجر عُملة بحوزته عملات أجنبية بالقاهرة

ضبط 12 طنا من أحجار الذهب بالبحر الأحمر

بحوزته بندقيات خرطوش وطبنجات وذخائر.. الداخلية تضبط تاجر سلاح بسوهاج

خلال دورية أمنية.. ضبط شخصين متلبسين بسرقة محول كهربائى بأسيوط

ضبط كيلو حشيش بحوزة عاطلين بالقاهرة

ترشيحاتنا

مبهجة و متنوعة .. شاهد أجمل إطلالات إنتصار في عيد ميلادها

حقيقة إيواء تركيا لـ عبدالله البشير سرًا بعد إعلان وفاته بكورونا

نشرة الفن .. لقاء الخميسي تهاجم متابعيها عبر فيسبوك : بطلوا قلة أدب .. وزوجة تامر حسني تتهم فنانة شهيرة بملاحقته

إزاي تتخلص من الروائح الكريهة في السيارة

الرئيس السيسي يدعو البرلمان الجديد للانعقاد الثلاثاء المقبل

السعودية: تسجيل مليون شخص للحصول على لقاح كورونا بالمملكة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. منة فضالي تخطف الأنظار في دبي

الدوخة أبرزها .. أعراض جديدة تؤكد الإصابة بكورونا

مبهجة و متنوعة .. شاهد أجمل إطلالات إنتصار في عيد ميلادها