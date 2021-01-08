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رياضة

قرعة دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك يقع في مجموعة الترجي

الجمعة 08/يناير/2021 - 03:05 م
الزمالك ضد الترجي
الزمالك ضد الترجي
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محمد السعيد
أسفرت قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عن  وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة، والتي تضم  الترجي مولودية الجزائر وتونجيث بطل السنغال


وأصدر الكاف بيانا رسميا من قليل بشأن إجراءات قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء بيان الاتحاد الأفريقي بشأن إجراءات قرعة دوري أبطال أفريقيا كالتالي"

التصنيف الرابع : كايزر تشيفز _ تونجيث _ شباب بلوزداد _ المريخ

الكرة الأولى التي ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A4.
الكرة الثانية التي ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة B في في المركز B4.
الكرة الثالثة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C4.
الكرة الرابعة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D4.

التصنيف الثالث : سيمبا _ مولوديه الجزائر _ بترو اتليتكو _ الهلال :

الكرة الأولى التي ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A3.
الكرة الثانية التي ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B3.
الكرة الثالثة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C3.
س الكرة الرابعة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في موقف D3.

التصنيف الثاني: الزمالك _ صن داونز _ حوريا _ فيتا كلوب 

الكرة الأولى التي ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A2.
الكرة الثانية ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B2.
الكرة الثالثة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C2.
الكرة الرابعة ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D2.

التصنيف الأول: الأهلي _ الوداد _ مازيمبي _ الترجي 

الكرة الأولى التي تم ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة A في المركز A1.
الكرة الثانية ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة B في المركز B1.
الكرة الثالثة ستسحب سوف تذهب مباشرة إلى المجموعة C في المركز C1.
 الكرة الرابعة التي ستسحب ستذهب مباشرة إلى المجموعة D في المركز D1.
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