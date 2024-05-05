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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدفاع عن الحضارة ترصد حقيقة اكتشاف خريطة يونانية بدير سانت كاترين

الخريطة اليونانيه
الخريطة اليونانيه

أوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية  ومعقبا  عن نشر أحد  المواقع الصحفية    خبرًا فى شكل فيديو الجمعة 3 مايو الجارى تحت عنوان " تفاصيل اكتشاف خريطة يونانية قديمة مفقودة في دير سانت كاترين بسيناء". 

 

مشيرا  إلى أن الخبر غريب فى كل شىء حيث لا يوجد مصدر يعلن الخبر ونشر الخبر مادة مصورة فقط، ومن هذا المنطلق بدأت حملة الدفاع عن الحضارة فى البحث عن حقيقة الخبر واتصلت بمنطقة آثار سانت كاترين والتى أكدت عدم علمها بالخبر وستبحث فى الأمر بعد نهاية الأعياد مع إدارة ومكتبة دير سانت كاترين 
وقامت الحملة بالبحث عن أصول الخبر فوجدت أنه منشور فى 20 نوفمبر 2022 بأخبار اليوم تحت عنوان "إكتشاف أقدم مخطط نجمي في العالم" مصدرها دراسة بجامعة كامبردج، وبموقع آخر بتاريخ 27 أكتوبر 2022 تحت عنوان "فهرس النجوم.. كشف نادر عن أول محاولة لتسجيل إحداثيات الأجرام السماوية" مصدرها دراسة بريطانية قادها خبير علوم الفلك البريطانى بيتر ويليامز الباحث التوراتي في جامعة كامبريدج
ويشير الدكتور ريحان إلى الوضع القانونى بخصوص الإعلان عن أى اكتشاف يخص دير سانت كاترين حيث أن الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك المجلس الأعلى للآثار ولا يحق لأى جهة علمية داخلية أو خارجية الإعلان عن اكتشاف لأى نتائج حفائر بالدير أو أعمال ترميم أو دراسات جديدة لمخطوطات أو مقتنيات بالدير، وفى حالة وجود بعثات علمية بمكتبة الدير يتم وفقًا لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته بعد موافقة الجهات الأمنية واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية على عمل البعثة حيث أن الدير مسجل كأثر من آثار مصر فى العصر البيزنطى الخاص بطائفة الروم الأرثوذكس عام 1993 والمسجل ضمن قائمة التراث العالمى (يونسكو) عام 2002، وحتى فى هذه الحالة لا يحق للبعثة النشر لأى اكتشاف دون موافقة المجلس الأعلى للآثار.


وأشار الدكتور ريحان إلى أن هذا المخطوط ليس من مقتنيات دير سانت كاترين المسجلة وغير محفوظ داخل الدير، ولكن مأخوذ من الدير ومعظم أوراقه الـ 146مملوكة الآن لمتحف الكتاب المقدس في واشنطن وتحتوي الصفحات على Codex Climaci Rescriptus، وهي مجموعة من النصوص السريانية المكتوبة في القرن العاشر أو الحادي عشر لكن المخطوطة كتبها الناسخ عن نص قديم حتى يمكن إعادة استخدامها.


ومن هذا المنطلق تطالب حملة الدفاع عن الحضارة المصرية قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالتحقق من طريقة خروجه من دير سانت كاترين وتاريخها وشرعيتها 
وبناءً عليه يتم إعداد مذكرة علمية قانونية للمطالبة باسترداد المخطوط من الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك مذكرة علمية قانونية تقدم بها الدكتور عبد الرحيم ريحان إلى المجلس الأعلى للآثار عام 2012 بشأن طلب استرداد مخطوط التوراة اليونانية النسخة الخطية غير التامة من التوراة اليونانية الذى كتبها أسبيوس أسقف قيصرية عام 331م تنفيذًا لأمر الإمبراطور قسطنطين، والتى خرجت من الدير عام 1859 بتعهد رسمى بعودتها، ولم تعد ويحتفظ بها المتحف البريطانى حاليًا، وكذلك العهدة النبوية الذى أخذها العثمانيون من الدير عام 1517 من الدير وموجودة فى تركيا
وتابع الدكتور ريحان أن المخطوطة محل الاكتشاف المعلن عنه هى فهرس النجوم المفقود لعالم الفلك اليوناني القديم هيبارخوس أكتشفت بفضل التصوير متعدد الأطياف وفقًا لدراسة بريطانية قادها خبير علوم الفلك البريطانى بيتر ويليامز. 


وتؤكد المخطوطة التى كانت موجودة في دير سانت كاترين أن فهرس النجوم قد تم وضعه في الأصل على أساس إحداثيات استوائية، وأن فهرس النجوم لبطليموس لم يكن يعتمد فقط على بيانات من فهرس هيبارخوس، وأخيرًا يتوافق الدليل العددي المتاح في المخطوطة مع الدقة الحقيقية بفارق درجة واحدة عن الإحداثيات النجمية الحقيقية، مما يجعل فهرس هيبارخوس أكثر دقة بكثير من فهرس خليفته كلوديوس بطليموس.


واشتهر فهرس النجوم المفقود لهيبارخوس في تاريخ العلم باعتباره أقدم محاولة معروفة لتسجيل الإحداثيات الدقيقة للعديد من الأجرام السماوية التي يمكن ملاحظتها بالعين المجردة والأدلة على محتوى هيبارخوس نادرة.


ولاحظ خبير الخطوطات بيتر ويليامز لأول مرة وجود قياسات فلكية عن عام 2021، وبالفعل ، فإن بعض الأوراق في هذه المخطوطة يمكن تأريخها بأنها تعود إلى القرن الخامس أو السادس الميلاديين.


وأردف الدكتور ريحان أنه منذ أكثر من 2000 عام ، نظر عالم الفلك اليوناني "هيبارخوس " إلى السماء ليلًا ورسم خرائط المواقع الدقيقة لأكبر عدد ممكن من النجوم والأجرام السماوية التي يمكن أن يراها، لكن المؤرخين يعتقدون دائمًا أن ما يسمى بفهرس النجوم قد ضاع على مر العصور، إنهم يعرفون عنه فقط من الإشارات إليه في نصوص لاحقة.


هيبارخوس هو عالم الرياضيات والفلك والجغرافيا اليوناني الشهير الذي عاش في القرن الثاني قبل الميلاد، لم يكن هيبارخوس هو والد علم المثلثات فحسب، بل قام أيضًا بعمل الدورة العظيمة المعروفة باسم بادئة الاعتدالات، لقد حسب أن التحول التدريجي (التمايل) في اتجاه محور دوران الأرض يستغرق حوالي 26000 سنة لإكمال دورة.


وعثر جيمي كلير الطالب في جامعة كامبريدج على ممر يوناني مرتبط بإراتوستينس، الذي كان أمين مكتبة وكبير علماء الفلك في مكتبة الإسكندرية الأسطورية، وتم العثور على هذا فى مخطوطة في أرشيفات دير سانت كاترين بعد ذلك، وفي عام 2012 حدد بيتر ويليامز الباحث التوراتي في جامعة كامبريدج ما كان يشتبه في أنه محاولة هيبارخوس لرسم خريطة للسماء الليلية بالكامل المخبأة داخل المستند.

الخريطة اليونانيه

IMG-20240505-WA0026
IMG-20240505-WA0026
IMG-20240505-WA0025
IMG-20240505-WA0025
جنوب سيناء سانت كاترين الخريطة اليونانية غريب الدكتور عبد الرحيم ريحان

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