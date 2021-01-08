ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. تعاون بين صندوق دعم المشاريع والعامة لعقارات الدولة

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:01 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
Advertisements
وكالات
وقعت مبادرة صندوق دعم المشاريع ،اليوم ، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لعقارات الدولة، برعاية محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه ، وذلك بالمقر الرئيس للهيئة في الرياض .


 ووقع مذكرة التفاهم رئيس مبادرة صندوق دعم المشاريع خالد شريف ، ومن جانب الهيئة العامة لعقارات الدولة نائب محافظ الهيئة للشؤون القانونية والتنظيمية حمزة العسكر .
واتفق الطرفان على التعاون المتبادل في مجالات تأهيل القطاع الخاص وتعريفهم بالمتطلبات المالية والفنية وآلية تقييم الطلبات والضمانات المطلوبة، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات النوعية من خلال المساهمة في تمويل المشاريع التي تندرج تحت قطاعات مبادرة صندوق دعم المشاريع والمتمثلة في قطاع الصحة والتعليم والتطوير العقاري (المشاريع الكبرى)، وفقًا لسياسات التمويل المعتمدة من الصندوق،وذلك للمشاريع والمباني التي ستُبنى على عقارات الدولة.

ويأتي توقع الاتفاقية في إطار تعزيز مجالات التعاون المشترك بين الصندوق والهيئة بما يسهم في تحفيز التنمية ورفع جاذبية الاستثمار في مدن المملكة بما ينعكس -بإذن الله- على العديد من المحاور التنموية وخلق فرص العمل، وذلك عن طريق التعاون المتبادلبين بين الطرفين في مجال الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع القطاعات التي يدعمها الصندوق.

يُذكر أنه تم اعتماد مبادرة صندوق دعم المشاريع كإحدى مبادرات حِزَم تحفيز القطاع الخاص، والتي تشرف عليها وزارة المالية؛ حيث تركز على دعم استكمال واستمرار المشاريع في قطاعات التعليم، والصحة، والتطوير العقاري للمشاريع الكبرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط: صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم قيمة أصول الدولة وزيادة الاستثمار

اقتصاد الإمارات.. مذكرة تفاهم بين "محمد بن راشد لتنمية المشاريع" و"بايبلاين" لتعزيز نمو الأعمال الاقتصادية

اقتصاد السعودية.. الصندوق الصناعي يوقع مذكرة تفاهم مع بنك الاستثمارات العامة للتمويل الفرنسي

تاريخ إنشاء صندوق التمويل العقاري المسئول عن بناء مليون شقة للفقراء

اقتصاد السعودية.. العامة للعقار ومجلس الغرف يوقعان اتفاقية لتحسين الخدمات

اقتصاد السعودية.. مؤتمر آفاق ومستقبل القطاع العقاري بالمملكة يختتم فعاليته بحضور 15060 مشاركا

ترشيحاتنا

أقل من 24 ساعة.. مصير مرتضى منصور بعد رفع الحصانة؟

حسام غالي: العاشرة يا أهلي.. وشي حلو على الزمالك

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاى الأسود؟.. 8 فوائد غير متوقعة

خاص| أول تعليق من مدرب بطل السنغال على ملاقاة الزمالك والترجي بدوري أبطال إفريقيا

الشبورة مستمرة.. الأرصاد تحذر: موجة أمطار جديدة تضرب البلاد من الأحد حتى الخميس المقبل

تقليعة جديدة في الدوري.. محمد عبد المنصف يهدر فرصة التعادل لفريقه أمام إنبي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تفقد فرصتها في الحصول على الجنسية البريطانية.. لهذا السبب

دراسة: بكتيريا الأمعاء تؤدي إلى التهاب القولون المميت

طريقة سهلة لتحويل موبايلك لكاميرا قيادة في سيارتك.. صور