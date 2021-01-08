الريال السعودي يسجل 4.19 جنيه للبيع.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة

ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 8 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.84 جنيه للشراء و 51.96 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
أقرأ ايضا ..أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 8-1-2021
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43 جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.07 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .
سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.84 جنيه للشراء و 51.96 جنيه للبيع.
وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.10 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .
أقرأ ايضا ..أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 8-1-2021
ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.43 جنيه للشراء 41.77 جنيه للبيع .
وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.76 جنيه للشراء و22.23 جنيه للبيع .
وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.72جنيه للشراء و 40.91 جنيه للبيع .
وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.07 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع .