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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 8-1-2021

الجمعة 08/يناير/2021 - 08:58 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم الجمعة
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علياء فوزى
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 8 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي .

استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل الجمعة 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .


اسعار العملات الاجنبية بمستهل اليوم

سجل سعر اليورو 19.16جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.21 جنيه للشراء و 21.47 جنيه للبيع.

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وسجل الفرنك السويسرى 17.69جنيه للشراء و 17.94 جنيه للبيع .


وسجلت كورنا سويدية 1.90 جنيه للشراء و1.93 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية بمستهل الجمعة
سجل ين يابانى نحو 15.08 جنيه للشراء و 15.29 جنيه للبيع .

وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.


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