أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم 8-1-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الجمعة 8 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي .
استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل الجمعة 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية بمستهل اليوم
سجل سعر اليورو 19.16جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.21 جنيه للشراء و 21.47 جنيه للبيع.
أقرأ ايضا ..أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 يناير 2021
وسجل الفرنك السويسرى 17.69جنيه للشراء و 17.94 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.90 جنيه للشراء و1.93 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بمستهل الجمعة
سجل ين يابانى نحو 15.08 جنيه للشراء و 15.29 جنيه للبيع .
وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار خلال بمستهل الجمعة 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاجنبية بمستهل اليوم
سجل سعر اليورو 19.16جنيه للشراء و19.44 جنيه للبيع .
وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.21 جنيه للشراء و 21.47 جنيه للبيع.
أقرأ ايضا ..أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 يناير 2021
وسجل الفرنك السويسرى 17.69جنيه للشراء و 17.94 جنيه للبيع .
وسجلت كورنا سويدية 1.90 جنيه للشراء و1.93 جنيه للبيع .
اسعار العملات الاسيوية بمستهل الجمعة
سجل ين يابانى نحو 15.08 جنيه للشراء و 15.29 جنيه للبيع .
وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.43 جنيه للبيع.