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منوعات

بريطانيا توافق على لقاح موديرنا والبدء في توزيعه.. مارس القادم

الجمعة 08/يناير/2021 - 04:44 م
صدى البلد
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وافقت بريطانيا اليوم على لقاح فيروس كورونا موديرنا - لكنها لن تتمكن من الحصول على أي من 17 مليون جرعة اشترتها حتى مارس على أقرب تقدير.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، يعد لقاح كوفيد موديرنا هو الثالث الذي يمنح الضوء الأخضر من قبل المنظمين في المملكة المتحدة ، حيث ينضم إلى اللقاحات التي تصنعها شركة فايزر / بيو إن تك وجامعة أكسفورد / أسترازينيكا.


 قال وزير الصحة مات هانكوك قائلا: "هذه أخبار رائعة  وسلاح آخر في ترسانتنا لترويض هذا المرض الفظيع".


  ووصف وزير الأعمال ألوك شارما ذلك بأنه "خطوة كبيرة أخرى نحو إنهاء الإغلاق".


 سيحصل الاتحاد الأوروبي - الذي وافق على اللقاح نفسه قبل يومين ، على إمدادات من اللقاح بدءًا من الأسبوع المقبل بعد أن أبرم رؤساء الصحة صفقة مع الشركة الأمريكية لشراء 180 مليون جرعة الصيف الماضي.

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