التعليم العالي في أسبوع.. تعيينات جديدة بجامعة الإسكندرية.. عبد الغفار يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات.. ويوجه المراكز والمعاهد بإعداد ورقة عمل

وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في جامعة الإسكندرية

وزير التعليم العالي ينعي رئيس لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالأعلى للجامعات

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات

تتضمن إجراءات ومكافآت النشر العلمي.. وزير التعليم العالي يوجه المراكز والمعاهد بإعداد ورقة عمل





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وقرارات جمهورية بتعيينات جديدة في جامعة الإسكندرية.





أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن صدور قرارين جمهوريين، شملت تعيينات جديدة في جامعة الإسكندرية.





وجاءت التعيينات على النحو التالي:





1- الدكتور السيد عبداللطيف مبروك الصيفي، عميدًا لكلية التجارة جامعة الإسكندرية.





2- الدكتور أحمد عبدالفتاح محمود عبدالمجيد، عميدًا لكلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية.





كما نعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبىي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور جمال درويش رئيس لجنة قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ المتفرغ بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة.





وتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.





وعقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعا صباح اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس، وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والدكتور صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد، والدكتور هشام الجيوشى سكرتير عام الاتحاد، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





فى بداية الاجتماع، رحب الوزير بالدكتور أشرف صبحى واصفا إياه بالشريك الأساسي وصاحب فضل في الاتحاد الرياضي للجامعات، مثمنا على مجهوده الكبير على مستوى الرياضة فى مصر، ودعمه لأنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات، متمنيا له كل التوفيق فى تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المزمع عقدها بمصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري، مؤكدا على تقديم كافة إمكانيات الاتحاد الرياضى المصري للجامعات خلال فترة تنظيم البطولة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى استعداد وزارة الشباب والرياضة لتسخير كافة إمكانياتها لدعم أنشطة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، مشيرا إلى أهمية إعداد الطلاب رياضيا وثقافيا، وتحفيزهم للمشاركة بالأنشطة الرياضية لما لها من دور إيجابى فى تأهيلهم.





كما رحب الدكتور خالد عبد الغفار بالدكتور حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لانضمامه لمجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، مطالبا مسئولي الاتحاد بالتواصل مع الدكتور الغر، وتوطيد علاقات التعاون مع الجامعات الخاصة والأهلية؛ بهدف مشاركتها فى أنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات، وكذا الاستفادة من إمكانيات الجامعات الخاصة فى دعم أنشطة الاتحاد.





ووجه الدكتور صبحى حسانين الشكر باسم الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات للدكتور خالد عبد الغفار على دعمه للاتحاد، مؤكدا على أهمية ممارسة الرياضة لرفع كفاءة الجهاز المناعى ومساعدة أجهزة الجسم على مقاومة الأمراض خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا.





وخلال المجلس استعرض الدكتور هشام الجيوشى تقريرا حول النشاط الرياضى بالجامعات خلال الفترة من 5 نوفمبر إلى 26 ديسمبر 2020، مشيرا إلى تنظيم 13 بطولة للجامعات، وبطولة للمبعوثين بمعهد إعداد القادة، فضلا عن المشاركة فى بطولة إفريقية، مشيرا إلى أن عدد الطلاب والطالبات المشاركين بعدد من الألعاب بالبطولات ال 13 بلغ 1575 طالبا وطالبة بمشاركة متميزة من الطلاب والطالبات ذوى القدرات الخاصة، وذلك من 46 جامعة بالإضافة لفريق وزارة التعليم العالى.





ولفت الجيوشي إلى مشاركة 25 جامعة من 9 دول إفريقية (أوغندا ـ كينيا ـ زامبيا ـ زيمبابوى ـ ليبيا ـ ملاوى ـ نيجيريا ـ بوتسوانا ـ مصر) بالبطولة الإفريقية للجامعات (بطولة الطلاب ـ الشطرنج)، وحصول الطالب أدهم فوزى من جامعة الإسكندرية على المركز الأول.





وأحيط المجلس علما بإدراج لعبة الشطرنج ضمن أنشطة ومسابقات الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات اعتبارا من العام الجامعى 2020/2021.





ووافق المجلس على عقد عدد من بروتوكولات التعاون بين الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات وبين معهد إعداد القادة، ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات.





بينما عقد مجلس إدارة مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور وليد الزواوى أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتورة مها الدملاوى مدير المدينة، و أعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





فى بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية النشر العلمي، بما ينعكس إيجابيا على جودة البحث العلمي فى مصر، وبما يضمن للباحثين حصولهم على الترقيات الأكاديمية والمكانة العلمية، مطالبا المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بإعداد ورقة عمل تتضمن إجراءات ومكافآت النشر العلمى لمعرفة طرق تقييمها، ورصد التباين بين المراكز والمعاهد البحثية.





كما وجه الدكتور خالد عبد الغفار بضرورة قيام المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بإعداد خطة عمل حول ما تم إنجازه خلال العام الماضى 2020، وكذلك إعداد خطة عمل توضح حجم العمل العلمى والبحثى لكل مركز أو معهد بحثى خلال عام 2021؛ للتعرف على المشروعات البحثية المستقبلية.





وترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس الثلاثاء مجلس إدارة المعهد القومي للمعايرة، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتورة نهى عماد رئيس المعهد، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





في بداية الجلسة أشار الوزير إلى أهمية الدور الذى يقوم به المعهد القومي للمعايرة في مجال البحث العلمي، لافتًا إلى أنه يعد من أكبر هيئات القياس في الشرق الأوسط وإفريقيا.





كما عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا لمتابعة تنفيذ منظومة الامتحانات الإلكترونية وميكنة المستشفيات الجامعية ورقمنة الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





فى بداية الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية مشروع الجامعات الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف تحويل الجامعات المصرية إلى جامعات رقمية وتطوير البنية التحتية للاتصالات بها؛ لتلبية متطلباتها فى تحقيق التحول الرقمي .









كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار اهتمام القيادة السياسية بالمشروع القومي لميكنة المستشفيات الجامعية، والذي يستهدف رفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى، مشيرا إلى أن ذلك يعمل على توفير الوقت وجهد العاملين بالمستشفيات، وذلك طبقا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتعاون بين وزارتى التعليم العالي والبحث العلمى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك تعاون دائم ومستمر بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمى لتنفيذ عدد من المشروعات التى تتكامل للاستفادة من الفرص التى تتيجها التكنولوجيات الرقمية لتطوير منظومة التعليم الجامعى وتطوير العملية التعليمية خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بأهمية التحول الرقمى للتعليم، وفي ضوء تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية.