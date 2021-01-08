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محافظات

حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بـ كفر الشيخ.. صور

الجمعة 08/يناير/2021 - 09:08 م
حملات لرفع الإشغالات
حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بـ كفر الشيخ.. صور
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محمود زيدان
أشاد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، اليوم، بالمشاركة المجتمع المدني والمشاركة الفعالة بمركز الحامول، لقيام عدد من الأهالي بالمشاركة في أعمال زراعة 16 عمودًا للإنارة العامة بطريق صلاح أبوسكن، بحضور جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، ورضا الشربيني رئيس قرية التفتيش بمتابعة 
 
كما أشرف جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول على أعمال رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الشوارع والأرصفة ، بحضور مصطفي مسعد، عصام القصيف ، نائبي رئيس المركز، والنقيب شريف الباز وقوة من مركز شرطة الحامول وقسم الإشغالات ، وتم إزالة 3 أكشاك مخالفة وغير مرخصة

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وشن مجلس المدينة حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمحلات والمطاعم، وارتداء الكمامات.

كما تابع رئيس المدينة ،أعمال رش وتطهير وتعقيم المساجد، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.
حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بـ كفر الشيخ.. صور
حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بـ كفر الشيخ.. صور
حملات لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بـ كفر الشيخ.. صور
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