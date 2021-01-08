إزالة 80 حالة إشغال طريق في حملة بدسوق بكفر الشيخ.. صور

شهدت مدينة دسوق ب محافظة كفر الشيخ ، اليوم، الجمعة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة عايدة ماضي، رئيس المركز والمدينة، و اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ.





وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر إشغالات وضبط 20 مضبوطات متنوعة ورفع 80 حالة إشغال من نهر الطريق.





وأشرف على الحملة، السيد عبد الستار، نائب رئيس المدينة للإشغالات ، والنقيب ابراهيم حسن، رئيس وحدة مرافق دسوق، وجابر داود رئيس قسم الإشغالات وفريق العمل المعاون لهم من قسم الاشغالات وشرطة المرافق واتخاذ الإجراءات اللازم.





وأشارت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، إلى أن الحملة مازالت مستمرة يوميًا وذلك لإعادة الانضباط بالشارع وتحقيق الانضباط العام، وتأتى دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الانضباط على مستوى المدينة، من خلال تفعيل لائحة الانضباط والهدوء والاستقرار في الشارع.





وفي سياق متصل، أعلن اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات عقب صلاة الجمعة، واستهدفت إزالة كافة الإشغالات بشوارع البلدية وبور سعيد والنقراشي والشيخ اللبان والخليفة المأمون والنبوي المهندس وعبد الهادي راضي.