ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ كفرالشيخ يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد: سنظل قلبا وصفا واحدا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:26 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، كفرالشيخ
Advertisements
محمود زيدان
هنأ اللواء جمال نور الدين، كفرالشيخ، الإخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، مشيدًا بمواقفهم الوطنية، مقدمًا برقية تهنئة

 وجاء نصها كالتالي: " يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأبناء المحافظة، أن أتقدم للأخوة الأقباط بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، راجيًا الله العلي القدير أن يعيدها على الأخوة الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خالص التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانه، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانه .

داعيًا الله عز وجل استمرار المحبة بين جميع أطياف الشعب المصري الذي وأن يحفظ الله مصر ويديم عليها الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي أننا تجمعنا رسالة الأديان السماوية والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام المحبة، وسنظل قلبًا وصفًا واحدًا، متحصنين بإيماننا ووحدتنا في رحاب بلدنا الحبيب مصر التي ننعم علي أرضها بالأمن والمحبة، مؤكدًا على فخره واعتزازه بأن يجمعنا حب الوطن وأن نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صفحة بيضاء وعام نقي.. القمص بسطوروس يهنئ المصريين بالعام الميلادي الجديد

رئيس الشيوخ مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: نسأل الله أن تزداد أواصر المحبة بين أبناء الوطن جميعًا

محافظ القليوبية يرسل برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

رئيس الأعلى للإعلام يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد: أعاده الله عليكم بموفور الصحة

ترشيحاتنا

دولة عربية جديدة تنضم إلى اتفاق التطبيع مع إسرائيل

باتشيكو يسلم إدارة الزمالك ملف الراحلين.. تعرف على تفاصيل تقريره

الأهلي يحسم جدل التعاقد مع عمرو وردة

بعد تصدرها التريند.. شاهد أبرز إطلالات فيفي عبده المثيرة للجدل

بشرى سارة بشأن فعالية لقاح موديرنا ضد السلالة الجديدة لـ كورونا

نجم الزمالك يغازل المساكني للانضمام للأبيض| تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديلات شيفروليه CHEVROLET و إم جي MG المعروضة ضمن مبادرة إحلال السيارات.. صور

أنيقة ومميزة .. 10 صور تكشف عن إطلالات جنات في عيد ميلادها

موتوسيكل بنلي benellli شبيه هوندا هورنت و كوازاكي.. سعره ومواصفاته