محافظ كفرالشيخ يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد: سنظل قلبا وصفا واحدا

هنأ اللواء جمال نور الدين، كفرالشيخ، الإخوة الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، مشيدًا بمواقفهم الوطنية، مقدمًا برقية تهنئة





وجاء نصها كالتالي: " يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وأبناء المحافظة، أن أتقدم للأخوة الأقباط بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد، راجيًا الله العلي القدير أن يعيدها على الأخوة الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات.





ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خالص التهنئة لنيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس، أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانه، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانه .





داعيًا الله عز وجل استمرار المحبة بين جميع أطياف الشعب المصري الذي وأن يحفظ الله مصر ويديم عليها الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.





وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي أننا تجمعنا رسالة الأديان السماوية والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام المحبة، وسنظل قلبًا وصفًا واحدًا، متحصنين بإيماننا ووحدتنا في رحاب بلدنا الحبيب مصر التي ننعم علي أرضها بالأمن والمحبة، مؤكدًا على فخره واعتزازه بأن يجمعنا حب الوطن وأن نتوحد لنتشارك في مناسبة دينية تكتسي بروح القومية والوطنية والمحبة والإخاء.