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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: نسب إشغال الفنادق تصل إلى 100% خلال أعياد الربيع

اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن نسب الإشغال بفنادق المحافظة تكاد تصل إلى السعة الكاملة 100% خلال أعياد الربيع، وشوارع الإسكندرية مكتظة بالضيوف ونرحب ونسعد بجميع الزائرين وأهالي المدينة.

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وأشار الشريف إلى وجود 17 شاطئا خارج الخدمة وهناك 20 شاطئا نسب إشغالها وصلت 100%، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق خلال الفترة الماضية استعدادًا لأعياد الربيع.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجموع المصريين بصفة عامة ولمواطني الإسكندرية بصفة خاصة بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، متمنيًا أن تعود هذه المناسبات علينا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

الاسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية نسب اشغال الفنادق الاجهزة التنفيذية اعياد الربيع

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