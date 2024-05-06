محافظ الإسكندرية: نسب إشغال الفنادق تصل إلى 100% خلال أعياد الربيع

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن نسب الإشغال بفنادق المحافظة تكاد تصل إلى السعة الكاملة 100% خلال أعياد الربيع، وشوارع الإسكندرية مكتظة بالضيوف ونرحب ونسعد بجميع الزائرين وأهالي المدينة.

وأشار الشريف إلى وجود 17 شاطئا خارج الخدمة وهناك 20 شاطئا نسب إشغالها وصلت 100%، مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق خلال الفترة الماضية استعدادًا لأعياد الربيع.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجموع المصريين بصفة عامة ولمواطني الإسكندرية بصفة خاصة بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع، متمنيًا أن تعود هذه المناسبات علينا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.