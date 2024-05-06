الدنيا ربيع.. محافظ الإسكندرية يفتتح معرض الزهور والزينة بمدخل الصحراوي

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية معرض زهور الربيع بحديقة مدخل الإسكندرية الصحراوي، والذي تنظمه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والإدارة العامة للحدائق المركزية بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة ومديرية الزراعة واستصلاح الأراضي وشركة مياه الشرب بالإسكندرية.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجموع المصريين بصفة عامة ولمواطني الإسكندرية بصفة خاصة بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع متمنيًا أن تعود هذه المناسبات علينا بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي كلمته اكد الشريف إن المحافظة تحرص بشكل دائم على إخراج تلك الاحتفالات في أبهى صورها لإدخال البهجة والفرحة على أهالي وأبناء الإسكندرية، لافتًا إلي أن المحافظة خلال الفترة الأخيرة قامت برفع كفاءة الميادين المشاركة في مسابقة 'الإسكندرية تتألق بميادينها' بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والمهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين بالإسكندرية والأستاذ محمد الحلواني مدير عام الإدارة العامة للحدائق المركزية، والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والجهات التنفيذية بالمحافظة.