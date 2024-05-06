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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن يوضح موقفه من رفح في محادثة مع نتنياهو اليوم

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوضح موقفه بشأن اجتياح رفح في محادثة اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال كيربي قبل المحادثة : "نعتقد أن صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل هي أفضل وسيلة لإنقاذ الأرواح وتجنب اجتياح رفح".

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، إلى أن هذه المباحثات تأتي في ظل تواجد رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في تل أبيب، للقاء نتنياهو ومجلس الحرب بينما تستعد إسرائيل لعملية في مدينة رفح الفلسطينية، وهو الأمر الذي عارضته إدارة بايدن منذ أشهر.

وطالبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من الفلسطينيين في شرق مدينة رفح بالنزوح منها إلى مناطق أخرى، وهو الأمر الذي عارضته عدة دول على رأسها مصر والأردن وفرنسا وبلجيكا والاتحاد الأوروبي.

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