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فن

كان يفتح محفظتي الخاوية ويملأها.. أبرز تصريحات أصالة عن المايسترو الراحل خالد فؤاد

السبت 09/يناير/2021 - 05:04 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
غيب الموت قبل قليل المايسترو الكبير خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة.

أعلن خبر الوفاة، المايسترو حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث كتب: «تنعى نقابة المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد».

كان خالد فؤاد يتمتع بحب وتقدير كبير من نجوم الوسط الفني، وهو صاحب مشوار حافل بالنجاحات، فقد ذكرت النجمة أصالة قبل سنوات فضله عليها، وقالت: "دكتور خالد فؤاد أوّل وأطيب وأكرم مايسترو أنا تعاونت معه ويستحق كل الاهتمام والحب والاعتذار، جدًّا جدًّا أنا أحبّك وأقدّرك دكتوري الغالي الراقي صاحب الكرامة العالية ومنك تعلّمت الكثير، وختاما أتمنى دوام الصحة لضميري كي لا يتألم قلبي عليه".

وأضافت: "أنا غلطانة ومقصّرة وإحساسي سيئ جدًّا تجاه هذا الرجل وهو صاحب فضل عليّ، فحين مررت بأزمتي منذ سنوات كان يفتح محفظتي الفارغة من دون علمي وذلك أثناء تدريباتي معه، ويملؤها ويحميني في عزّ خوفي فيجلس أمام غرفتي من الخارج لأنام مطمئنة، وأنا في زحمة الحياة".

واختتمت بالقول :"دكتور خالد فؤاد أوّل وأطيب وأكرم مايسترو أنا تعاونت معه ويستحق كل الاهتمام والحب والاعتذار، جدًّا جدًّا أنا أحبّك وأقدّرك دكتوري الغالي الراقي صاحب الكرامة العالية ومنك تعلّمت الكثير، وختاما أتمنى دوام الصحة لضميري كي لا يتألم قلبي عليه".

كما وجهت أصالة المايسترو خالد فؤاد، عن دوره في حياتها ومساندته لها، وذلك خلال حفلها المقام ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا عام 2019.

وقالت أصالة: "اهتم بيا اهتمام الأب والصديق الوفي الكريم".

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