ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد وضعه على جهاز التنفس.. نهال عنبر: هادي الجيار في حالة حرجة

السبت 09/يناير/2021 - 03:47 ص
هادي الجيار
هادي الجيار
Advertisements
محمد نبيـل
طالبت الفنانة نهال عنبر من محبي الفنان هادي الجيار بالدعاء له بعد تدهور حالته الصحية، وقالت لـ"صدى البلد": إن الفنان الكبير في حالة حرجة.

وأكدت الفنانة نهال عنبر، في تصريح لـ صدى البلد، أن الحالة الصحية للفنان هادي الجيار، غير مستقرة خلال الفترة الحالية، بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت نهال عنبر إلى أن الحالة ليست متدهورة ولكنها ليست مستقرة، فقرر الأطباء وضعه على جهاز التنفس الصناعي. 

وأوضحت نهال عنبر، أن الفنان هادي الجيار، محتجز حاليًا في قسم العناية المركزة بمستشفى الهرم، لافتة إلى أنها تأمل في أن تستقر حالته ويتماثل للشفاء مثل عدد كبير من المتاعفين. 

يأتي ذلك بعدما أعلن الفنان هادي الجيار، إصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ كتب، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء».

يذكر أن هادي الجيار، قال إنه مرتبط بابنتيه  مشيرة وبسنت ارتباطا شديدا، موضحًا أنهما نور عينيه".

وأوضح هادي الجيار، خلال حواره على قناة النهار، إنه حب بناته حُب بنات، معلقًا " انا مبتكسفش لما بقول كده".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مستنية دور.. عبلة كامل: أنا بخير ومعتزلتش الفن

إصابة هادي الجيار بـ فيروس كورونا

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية للنجمة يسرا .. إصابة هادي الجيار بـ فيروس كورونا

ادعوله.. وضع الفنان هادي الجيار على جهاز التنفس بعد الإصابة بـ كورونا

دخول هادي الجيار العناية المركزة| فتوح أحمد: حالته ليست مستقرة

أهم الأخبار.. بدء إجراءات عزل ترامب وطواريء في لندن.. وصلاح يقود ليفربول للفوز على أستون فيلا

ترشيحاتنا

تبقي واطية لو صرفتي على جوزك.. أبرز فتاوى مبروك عطية المثيرة للجدل

اللي في قلبها على لسانها.. ابنة مريم فخر الدين تكشف تفاصيل عن حياة الفنانة

لا لمجدي شطة في النقابة تريند يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

حكم من مات بفيروس كورونا.. وهل يعد شهيدا؟

زعيم كوريا الشمالية: أمريكا عدوتنا وسنواصل تطوير الأسلحة النووية

تكيف مع البيئة.. الصحة العالمية تعلق على تغير فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أيام من تلقيه اللقاح.. وفاة طبيب بطريقة مريبة وصدمة عند فحصه| صور

من أمام الأهرامات.. سارة نخلة تخطف الأنظار بإطلالة تبرز أنوثتها

رسميا .. جيلي تطرح بوروي GEELY BORU 2021 .. صور