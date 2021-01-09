بعد وضعه على جهاز التنفس.. نهال عنبر: هادي الجيار في حالة حرجة

طالبت الفنانة نهال عنبر من محبي الفنان هادي الجيار بالدعاء له بعد تدهور حالته الصحية، وقالت لـ"صدى البلد": إن الفنان الكبير في حالة حرجة.
وأكدت الفنانة نهال عنبر، في تصريح لـ صدى البلد، أن الحالة الصحية للفنان هادي الجيار، غير مستقرة خلال الفترة الحالية، بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت نهال عنبر إلى أن الحالة ليست متدهورة ولكنها ليست مستقرة، فقرر الأطباء وضعه على جهاز التنفس الصناعي.
وأكدت الفنانة نهال عنبر، في تصريح لـ صدى البلد، أن الحالة الصحية للفنان هادي الجيار، غير مستقرة خلال الفترة الحالية، بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت نهال عنبر إلى أن الحالة ليست متدهورة ولكنها ليست مستقرة، فقرر الأطباء وضعه على جهاز التنفس الصناعي.