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أخبار العالم

الجمارك السعودية: منفذ سلوى شريان حيوي لتدفق منتجات المملكة إلى قطر

السبت 09/يناير/2021 - 12:12 م
منفذ سلوي
منفذ سلوي
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أمينة الدسوقي
أكد أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، أن منفذ سلوى الحدودي يعد شريانًا حيويًّا لتدفق المنتجات والبضائع السعودية إلى الأسواق القطرية، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "عاجل".

وقال "الحقباني"، "نؤكد جاهزيتنا لاستقبال ضيوف المملكة القادمين عبر منفذ سلوى الحدودي، نحو آفاقٍ جديدة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية، باعتباره شريانًا حيويًّا لتدفق المنتجات والبضائع السعودية إلى الأسواق القطرية، وعنصرًا مهمًّا في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين".

وكانت الجمارك أعلنت صباح اليوم، جاهزيتها لاستقبال ضيوف المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي، في الوقت الذي قام فيه حرس الحدود وفقًا لقناة "الإخبارية" بإزالة الحواجز الأسمنتية في عدد من المواقع بمنفذ سلوى.

وكانت وزارة الصحة السعودية واصلت جهودها لتجهيز منفذ سلوى الحدودي مع قطر لبدء استقبال الوافدين إلى الأراضي السعودية خلال الساعات القادمة.

وفي السياق ذاته اتخذت الوزارة السعودية عدد من الإجراءات  لتجهيز المنفذ الحدودي، والتي لم تختلف عن الإجراءات المتبعة بشكل عام مع الراغبين في الدخول إلى المملكة.

كما يتوجب على القطريين الراغبين في دخول المملكة إحضار شهادة PCR تثبت خلو صاحبها من فيروس كورونا المستجد. 

كما سيتوجب على القادمين من البلدان التي شهدت ظهور السلالة المتحورة من الفيروس، مثل بريطانيا وجنوب إفريقيا البقاء في فترة عزل لمدة أسبوعين داخل بلادهم قبل القدوم للمملكة.

وكانت السلطات السعودية أصدرت في العام 2017 قرارًا بإغلاق منفذ سلوى الوحيد بين المملكة وقطر نهائيا بعد قرار المقاطعة العربية لدولة قطر احتجاجات علي سياساتها وتدخلاتها في الشئون الداخلية لدول المنطقة.

ويعد  منفذ سلوى الحدودي مع قطر، المنفذ البري الوحيد الذي كان يربط القطريين مع سائر العالم إلا أن المنفذ تم افتتاحه بأحد مواسم الحج وكذلك لتنقل الحالات الإنسانية.

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