ضبط مخزن لتعبئة زيت طعام مجهول المصدر بنبروة والتحفظ على 5000 كيلو ملح طعام معرض للتلف

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق والمحلات وكل منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.





وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات.





وتنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد أسفرت الحملات التي تم تنفيذها بنطاق مركز ومدينة نبروة عن ضبط مخزنا لتعبئة زيت طعام مجهول المصدر وتتحفظ على 3000 كيلو زيت طعام داخل جراكن غير مدون عليها أي بيانات ومجهول المصدر وبدون فواتير شراء قانونية تدل على مصدر شرائها.





كما تم تحرير محضر ضد مصنع ألبان بناحية نشا مركز نبروة ولحيازته ملح يتم تخزينة بطريقة غير صحيحة، وذلك لقيام بالتخزين بالشارع مما يعرضه للتلف وعدم الصلاحية للاستخدام لتعرضة لأشعة الشمس المباشرة والرطوبة ولا يوجد له فواتير شراء قانونية وتم التحفظ على 100 شيكارة ملح زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلو، كما تم تحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحيه للعاملين.. وقرر المحافظ إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها، جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية،

وقد أوضح وكيل الوزارة أن الحملات تتم بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية وذلك تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية وذلك للتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية الخاصة بشئون التجارة الداخلية حرصا على توافر السلع للمواطنين بالكميات المطلوبة والأسعار المناسبة وفقا لمعايير وضوابط الصلاحية تنفيذا للقانون وحرصا الصحة العامة ومكافحة الغش التجاري.





وكلف محافظ الدقهلية وكيل الوزارة بمتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر التي تم إحالتها بالوقائع والمخالفات المذكورة.





وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.