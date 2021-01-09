سقطت بالبحر.. أنباء عن مقتل جميع ركاب طائرة إندونيسيا المنكوبة

رجحت السلطات الإندونيسية، اليوم السبت، مقتل جميع ركاب الطائرة المنكوبة في بحر جاوة، وعددهم 62 راكبا، بالإضافة إلى 6 من طاقم الطائرة.





وأعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم السبت، العثور على حطام يعتقد أنه للطائرة الإندونيسية التي فقد الاتصال بها بعد إقلاعها من جاكرتا.





وكشفت السلطات الإندونيسية، اليوم السبت، تفاصيل الطائرة بوينج 500-737، والتي فقدت الاتصال بها.





وقالت السلطات إن الطائرة كانت تحمل 62 راكبا من بينهم 5 أطفال ورضيع.





وكانت السلطات الجوية في إندونيسيا فقدت الاتصال مع طائرة تابعة للخطوط الجوية سريويجايا إير، عقب إقلاعها بدقائق من جاكرتا.





وأظهر تتبع مسار الطائرة، أنها اختفت عقب 4 دقائق فقط من الإقلاع من جاكرتا في رحلة داخلية، دون مزيد من التفاصيل.



