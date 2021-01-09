شهيدة حب ترامب| قتيلة اقتحام الكونجرس "الرئيس يستحق الموت من أجله ولا شيء سيوقفنا"

أسفرت وقائع اقتحام الكونجرس الأمريكي الأربعاء الماضي عن مقتل 5 أشخاص، بينهم امرأة مجندة سابقة بالقوات الجوية تُدعى آشلي بابيت قُتلت برصاص الشرطة.





ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية عن جاك فيلي، صديق بابيت ورفيق خدمتها بالقوات الجوية، وصفه مقتل الأخيرة بأنه "إعدام"، مضيفًا انها كانت تقول دائمًا إن الرئيس ترامب "يستحق الموت من أجله".





وقُتلت بابيت برصاصة في الصدر أطلقها شرطي باتجاهها أثناء محاولتها التسلل إلى داخل مبنى الكونجرس من نافذة محطمة، وهي المرأة الوحيدة بين القتلى الخمسة وكانت تبلغ من العمر 35 عامًا.





وقال فيلي "لقد تركت خدمة السلاح لكنها ظلت مستعدة للتضحية بحياتها من أجل بلادها وما تؤمن به. أنا متأكد أنها كانت لتكون غاضبة لو كانت قد سقطت دون أن تقاتل. لقد كان ذلك إعدامًا. إنها أمريكية حقيقية.





وأضاف فيلي "لقد انفطر قلبي عندما علمت أن الملايين شاهدوا إعدام صديقتي على الهواء مباشرة"، في إشارة إلى مقطع فيديو متداول تظهر فيه لقطات لمقتل بابيت، وكانت زوجة أبيها قد قالت إن عائلتها شاهدت وقائع مقتلها على التلفزيون.





وعشية مقتلها يوم اقتحام الكونجرس، نشرت بابيت على حسابها بموقع "تويتر" تغريدة قالت فيها "لا شيء سيوقفنا"، مضيفة أن "عاصفة ستجتاح واشنطن خلال 24 ساعة". وخلال مشاركتها في مسيرة نحو الكونجرس يوم الأربعاء، بثت بابيت مقطع فيديو مباشر قالت فيه إن 3 ملايين شخص يشاركون في الاحتجاجات.





وقال فيلي إن بابيت كانت تكن قدرا كبيرًا من الحب والتقدير لترامب، مضيفًا "لم تكن إرهابية ولا نازية. لقد كانت أقرب أصدقائي لعدة سنوات، وقد ساعدتني في مواقف شديدة الصعوبة أثناء خدمتنا بالقوات الجوية".



