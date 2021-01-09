شعبة المستلزمات الطبية: أزمة الأكسجين في المستشفيات مفتعلة

قال الدكتور محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرف التجارية، إنه مع بداية كورونا، لم نسمع أن هناك مشاكل في الأكسجين، لأنه لم يكن هناك شائعات، ولم يكن هناك تكالب على الأسطوانات ، وهو ما حدث فى هذه الفترة، فكان أولى بهذا بأن يحدث فى بداية الجائحة، وهو ما يعنى أن هناك توجيهًا، وهى أزمة مفتعلة، موضحا أن الاكسجين يوجد بمصدرين، أولا المصدر الثابت بالمستشفيات، وهذه لا مشكلة فيها، إلا إذا حدث بها خطأ إدارى.





وأضاف إسماعيل خلال برنامج "حديث القاهرة"، على قناة "القاهرة والناس"، أن الأكسجين يستخلص من الجو من خلال ماكينات، ثم يتحول إلى سائل، يتم ضخه فى أنابيب كبيرة، بالمستودعات وهذه هى دورة أنبوبة الأكسجين.



