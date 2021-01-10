ماذا تعرف عن التعب الشديد المفاجئ؟.. إليك الأسباب





وتكشف هذه المقالة أسباب الإرهاق الشديد وخيارات العلاج و تغييرات نمط الحياة التي يمكن أن تجعل الاشخاص يشعرون بتعب أقل.





الأسباب للإرهاق الشديد أو المفاجئ

يمكن لأي شخص أن يشعر بالإرهاق الشديد المفاجئ لعدة أسباب.





الحساسية

تنتج الحساسية عن رد فعل الجهاز المناعي المفرط لمسببات الحساسية ، مثل حبوب اللقاح والحيوانات الأليفة والأطعمة ، يعاني بعض الأشخاص من سيلان الأنف والحكة والطفح الجلدي ومشاكل في التنفس بسبب الحساسية ، عندما يتلامس الاشخاص مع مسببات الحساسية ، يطلق الجسم مادة الهيستامين الكيميائية لمكافحتها. هذا يسبب أعراض رد فعل تحسسي ، والتي يمكن أن تشمل التعب المفاجئ.





علاج أو معاملة

قد تساعد العلاجات التالية الشخص المصاب بالحساسية:

تجنب ملامسة المواد المسببة للحساسية

تناول الأدوية ، مثل مضادات الهيستامين أو المنشطات

العلاج المناعي الخاص بمسببات الحساسية





الاكتئاب

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب الشعور بالحزن وعدم الاهتمام ، ترجع الحالة إلى اضطراب في الجهاز العصبي المركزي ، مما يؤدي إلى عدم عمل الناقلات العصبية ، مثل السيروتونين والنورادرينالين والدوبامين ، كما تفعل عادةً ، يمكن أن يسبب الاكتئاب إرهاقًا شديدًا بعدة طرق.

و دراسة 2015 وجدت أن المشاركين الذين كان التعب ذوي الخبرة مستوى أعلى من الألم، والاكتئاب، وصعوبة النوم، والقلق ، يشير هذا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض اكتئاب أكثر حدة هم أكثر عرضة للإرهاق.





علاج او معاملة

تدعم بعض الأبحاث العلاجات التالية للتعب والاكتئاب:

الأدوية ، بما في ذلك مودافينيل وأتوموكسيتين

مضادات الاكتئاب ، مثل سيتالوبرام وفينلافاكسين

العلاج النفسي ، مثل العلاج السلوكي المعرفي

العلاج بالصدمات الكهربائية إذا كانت أعراض الاكتئاب شديدة

فيبروميالغيا





الألم العضلي الليفي هو اضطراب ألم مزمن





لا يعرف العلماء حاليًا سبب إصابة بعض الأشخاص بهذه الحالة ، على الرغم من أن الدراسات تشير إلى أن الجينات تلعب دورًا في ذلك.

يتسبب الألم العضلي الليفي في إدراك الأشخاص للألم على أنه أكبر من الانزعاج الذي يعاني منه الأشخاص الذين لا يعانون من هذا الاضطراب.





التعب المزمن هو أحد أعراض الألم العضلي الليفي. من المرجح أن يعاني الناس من هذا التعب عندما يستيقظون في الصباح ، ولكن يمكن أن يحدث هذا أيضًا في منتصف فترة ما بعد الظهر.





فترات الخمول والنشاط يمكن أن تزيد من هذا التعب ، وقد تزعج النوم ، مما يجعل الناس يستيقظون وهم يشعرون بعدم الانتعاش.





علاج او معاملة

تشمل خيارات علاج الألم العضلي الليفي ما يلي:

نشاط بدني هوائي لمدة 30 دقيقة ، ثلاث مرات في الأسبوع

الأدوية المضادة للاكتئاب ، مثل دولوكستين

العلاج الطبيعي والعلاج النفسي

العلاجات البديلة، مثل تاي تشي، اليوغا ، و الوخز بالإبر

مرض قلبي





يشير مرض القلب إلى أربع حالات مختلفة :





مرض الشريان التاجي ، والذي يسبب الذبحة الصدرية والنوبات القلبية وفشل القلب

ينتج عن مرض الأوعية الدموية الدماغية سكتة دماغية ونوبة نقص تروية عابرة ، والتي قد تكون علامة تحذير للسكتة الدماغية

يؤثر مرض الشريان المحيطي على الأطراف ، مما يؤدي إلى حدوث تقلصات

تصلب الشرايين الأبهري ، الذي يسبب تمدد الأوعية الدموية في الجذع والبطن

قد لا يظهر الناس أي أعراض لأمراض القلب. على سبيل المثال ، قد يصاب الشخص بنوبة إقفارية صامتة وغير ملحوظة.





تشمل الأعراض الأخرى لأمراض القلب ما يلي :





ألم صدر

ضعف في الأطراف والذراعين

تدلى الوجه

السعال وضيق التنفس

النساء أكثر عرضة للإرهاق كعرض من أعراض أمراض القلب. الأشخاص المصابون بأمراض القلب المزمنة هم أيضًا أكثر عرضة للإرهاق.





تزداد الأعراض سوءًا كلما طالت مدة إصابة الشخص بأمراض القلب بسبب تراكم الترسبات في الشرايين ، مما يؤدي إلى تضيقها وتصلبها.





علاج او معاملة

تشمل خيارات علاج أمراض القلب ما يلي :





قد تساعد الستاتينات والأسبرين في الوقاية من السكتة الدماغية وغيرها من مضاعفات أمراض القلب.

التأكد من أن الكوليسترول وضغط الدم والجلوكوز في المستويات الطبيعية.

قد يساعد الإقلاع عن التدخين واتباع نظام غذائي صحي وممارسة النشاط البدني في منع حدوث مضاعفات.





التهاب المفاصل

يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل ، وخاصة التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) ، إلى الشعور بالإرهاق.





يتسبب التهاب المفاصل الروماتويدي في تورم المفاصل وألمها وتيبس المفاصل والشعور بالضعف الجسدي.

يمكن أن يعاني الناس من التعب في وقت مبكر من التهاب المفاصل الروماتويدي ، أو لا يعانون منه على الإطلاق. الأعراض هي نتيجة خلل في جهاز المناعة .





من المرجح أن يكون الأشخاص الذين يصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي مهيئين وراثيًا لهذه الحالة. يمكن أن تؤدي العوامل البيئية ، مثل التدخين ، إلى زيادة المخاطر أيضًا.





علاج او معاملة

تشمل خيارات علاج التهاب المفاصل ما يلي :

النشاط البدني والعلاج الطبيعي والوخز بالإبر

الأدوية المضادة للالتهابات والكورتيكوستيرويدات

الأدوية المضادة للروماتيزم المعدلة للمرض





توقف التنفس أثناء النوم

انقطاع النفس النومي هو حالة لا يعمل فيها مجرى الهواء العلوي بشكل صحيح أثناء النوم.

وهذا يؤدي إلى الشخير واضطراب النوم. قد يتوقف الأشخاص المصابون بانقطاع النفس أيضًا عن التنفس بسبب هذا الانسداد لمدة 10 ثوانٍ أو أكثر.





يكون الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بانقطاع النفس النومي إذا كانوا يعانون من السمنة أو تناول الكحوليات أو المهدئات أو التدخين.





لأن هذه الحالة تسبب اضطراب النوم ، فمن المرجح أن يستيقظ الناس متعبين. قد يعانون أيضًا من التعب أثناء النهار.





تشمل الأعراض الأخرى لانقطاع النفس النومي مشاكل الذاكرة والتهاب الحلق وانخفاض الدافع الجنسي.





علاج او معاملة

تشمل علاجات التهاب المفاصل ما يلي:





باستخدام آلة ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر

قد تقلل أحزمة الذقن أو الأجهزة التي تحافظ على اللسان في مكانه من الشخير

تناول نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة الرياضة

تجنب الكحول قبل النوم

النوم على الجانب بدلًا من البطن أو الظهر





داء السكري

مرض السكري هو حالة صحية طويلة الأمد تؤثر على مدى كفاءة الجسم في تحويل الطعام إلى طاقة.

عندما يأكل الشخص الطعام ، يقوم البنكرياس بإفراز الأنسولين ، والذي يسمح بدخول السكر في الدم إلى الخلايا حتى يتمكن الجسم من استخدامه للحصول على الطاقة.





في مرض السكري من النوع 1 ، لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين. في مرض السكري من النوع 2 ، لا يستطيع الجسم استخدام الأنسولين بشكل فعال.





التعب هو عرض شائع لمرض السكري.





يعتقد الباحثون أن نقص الأنسولين يجعل الجسم يعتمد على الدهون بدلًا من الكربوهيدرات للحصول على الطاقة. هذا يسبب تغيرات كيميائية قد تؤدي إلى زيادة التعب.





من الممكن أيضًا أن يعاني الناس من التعب النفسي.





يعتقد الباحثون أن عدم القدرة على إدارة مرض السكري بدون دواء قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق. عندما يعاني الناس من التعب ، فإنهم أقل عرضة لإدارة حالتهم. هذا يمكن أن يؤدي إلى حلقة من التعب والضيق.





علاج او معاملة

تشمل خيارات علاج مرض السكري ما يلي:

أخذ حقن الأنسولين

إدارة مستويات السكر في الدم

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة النشاط البدني

السيطرة على الكوليسترول





إجراء تغييرات في نمط الحياة

قد تساعد التغييرات في نمط الحياة الأشخاص على الشعور بتعب أقل أثناء النهار. تشمل هذه التعديلات :





الاحتفاظ بمفكرة عن التعب لملاحظة أنماط التعب

ممارسة الرياضة بانتظام

تجنب القيلولة لأكثر من 30 دقيقة

الاقلاع عن التدخين

طلب المساعدة إذا شعروا بالإرهاق





متى ترى الطبيب

يجب على الناس مراجعة الطبيب إذا اعتقدوا أن التعب هو أحد أعراض حالة كامنة.

يجب على الشخص أيضًا التحدث مع أخصائي طبي إذا كان التعب يمنعه من المشاركة في الأنشطة اليومية العادية ، أو يؤثر سلبًا على حياته.

يمكن للطبيب مشاركة نصائح الإدارة وتشخيص أي حالات كامنة واقتراح خطط العلاج.





الوقاية

أفضل طريقة للوقاية من الإرهاق ، بصرف النظر عن علاج الحالات الكامنة وإدارتها ، هي التأكد من أن الناس يمارسون عادات نوم جيدة.

تتضمن بعض النصائح للحصول على ليلة نوم جيدة ما يلي:





النوم مع جدول منتظم

الاسترخاء قبل النوم

تجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية في غرفة النوم

الحفاظ على درجة حرارة غرفة النوم مريحة واستخدام الإضاءة المنخفضة في المساء

ممارسة خلال النهار

تجنب تناول وجبات كبيرة قبل النوم وشرب الكافيين بعد الظهر والمساء