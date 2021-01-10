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مرأة

ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي

الأحد 10/يناير/2021 - 11:12 ص
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة التركية مريم أوزرلي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة لها بعد وضع مولودتها الجديدة.

وعلقت مريم اوزرلي على الصورة  قائلة "YESTERDAY ❤️🙌🏼 ❤️08.01.2021 👼
My dearest LILY KOI ... LARA JEMIMA, DADDY AND ME are so happy to welcome you in our FAMILY 💕
We are so blessed and happy that you joined us ...
be protected endlessly..."

وتعتبر مريم اوزرلي من النجمات اللاتي أثارت الجدل بسبب خضوعها لعمليات التجميل وأصبحت تتمتع بملامح أكثر حدة وجرأة  بعد أن كانت ملامحها بسيطة وبريئة.

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ومن جانب أخر تحرص مريم اوزرلي على مشاركة متابعيها دائما بأبرز الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات و جلسات التصوير التي تخضع  لها، وسيطر طابع الجرأءة على ملابس الفنانة التركية في أغلب الأحيان. 

ولم تبالغ الفنانة التركية مريم اوزرلي في استخدام مساحيق التجميل و لكنها تضع بعض اللمسات التي ترتكز على الألوان الهادئة، وتعتمد على تسريحات الشعر البسيطة والناعمة المتناسقة مع وجهها.

إليكم أبرز إطلالات مريم اوزرلي ...

ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي
ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي
ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي
ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي
ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي
ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي
ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي
ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي
ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي
ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي
ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي
ملفتة ومثيرة للجدل.. 10 صور تكشف عن إطلالات مريم أوزرلي
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