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توك شو

مجدي أبو عميرة: هادي الجيار كان يخاف من كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 03:36 ص
الفنان الراحل هادي
الفنان الراحل هادي الجيار
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ندى رأفت
قال المخرج مجدي أبو عميرة إنه يقدم التعازي للشعب المصري والعالم العربي لرحيل الفنان هادي الجيار، الذي كان له من اسمه نصيب.

وأضاف " مجدي أبو عميرة " في مداخلة هاتفية مع برنامج " ابن مصر " المذاع على فضائية " cbc " , أن " هادي كانت الأخلاق هي دستور حياته " ، مشيرًا إلى أنه شارك معه في الكثير من الأعمال، أبرزها المال والبنون الجزئين الاول والثاني، معقبًا : أنه قام بعمل دور منعم الضو بكل احترافية واقتدار، وكان ممثل من العيار الثقيل خاصة في المال والبنون .

وتابع، أن هادي كان ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، بأنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، معقبًا : " كان يخاف من فيروس كورونا ، لكن القدر لا مفر منه " .
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