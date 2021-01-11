مجدي أبو عميرة: هادي الجيار كان يخاف من كورونا

قال المخرج مجدي أبو عميرة إنه يقدم التعازي للشعب المصري والعالم العربي لرحيل الفنان هادي الجيار، الذي كان له من اسمه نصيب.





وأضاف " مجدي أبو عميرة " في مداخلة هاتفية مع برنامج " ابن مصر " المذاع على فضائية " cbc " , أن " هادي كانت الأخلاق هي دستور حياته " ، مشيرًا إلى أنه شارك معه في الكثير من الأعمال، أبرزها المال والبنون الجزئين الاول والثاني، معقبًا : أنه قام بعمل دور منعم الضو بكل احترافية واقتدار، وكان ممثل من العيار الثقيل خاصة في المال والبنون .





وتابع، أن هادي كان ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، بأنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، معقبًا : " كان يخاف من فيروس كورونا ، لكن القدر لا مفر منه " .