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أخبار العالم

وسط مخاوف من انهيار القطاع الصحي.. وفاة شخصية سياسية لبنانية شهيرة بفيروس كورونا

الإثنين 11/يناير/2021 - 11:13 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بوفاة الأمين العام السابق للاتحاد من أجل ​لبنان،​ مسعود الأشقر، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك وسط مخاوف من انهيار القطاع الصحي.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الأشقر توفي صباح يوم الاثنين، وذلك بعد صراع مع فيروس كورونا، حيث أدخل إلى العناية الفائقة بعد أن تأزمت حالته الصحية.

ومنذ قليل، حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب،، من خطورة عدم الإقفال التام في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال دياب في تصريحات نقلتها قناة "الجديد" اللبنانية: "إما أن نستدرك وضع فيروس كورونا في البلاد بإقفال تام وصارم أو نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي".

وتسجل البلاد أرقاما غيرَ مسبوقة في الإصابات بفيروس كورونا على وقع عجز المستشفيات عن استقبال مزيد من المرضي، حيث يتواصل الإغلاقُ العام وسط تنامي المخاوف من انهيار القطاع الصحي والطبي بشكل تام.

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية في وقت سابق، بأن لجنة متابعة تدابير كورونا أوصت بالإقفال التام للبلاد لمدة أسبوع بما في ذلك مطار بيروت الدولي، جراء تفشي فيروس كورونا.

وقالت إدارة المطار للقناة: "ابتداء من اليوم الاثنين سيبدأ المطار باتباع إجراءات لجنة كورونا عبر تخفيض عدد الركاب الوافدين بحوالي 20 بالمئة".

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