شاهد| الفقاعة الطبية.. اختراع مصرى لحماية المشاركين في مونديال اليد

قال محمد فوزى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الشباب، إن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل معا لانجاح المونديال الـ 27 فى كرة اليد للرجال، منوها إلى أنه يتم استضافة 31 منتخب حول العالم لأول مرة خلال هذا المونديال.





وتابع : ينطلق المونديال من 13 إلى 31 يناير الجارى، بدون حضور الجماهير، تأكيدا وحفاظا على سلامة كافة المشتركين والمرافقين لهم، مما تؤكد حرص الدولة المصرية على إنجاح هذا المونديال.

وأضاف "المتحدث باسم وزارة الشباب"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج"هذا الصباح"المذاع عبر فضائية"اكسترا نيوز"، أن الفقاعة الطبية هو اختراع مصرى جديد، مشيدا أنه سوف يثبت نجاحا بنسبة عالية جدا، فيكون عبارة غلق تام على جميع المنتخبات التى تصل إلى القاهرة فور وصولهم من الطائرة حتى الفندق والعودة إلى صالات التدريب الخاصة بهم أو الصالات التى يتم استقبال تلك البطولة عليها، لافتا إلى أن البطولة سوف تقام على 4 صالات ومنها صالة برج العرب و صالة استاد القاهرة الدولى، مؤكدا أن الفنان تامر حسنى هو من يحيي حفل افتتاح تلك البطولة.

وكان قد توجه الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدوليّ لكرة اليد: باسم الاتحاد الدولي لكرة اليد، بالشكر على الجهود المبذولة لإنجاح هذه البطولة حيث تم الاتفاق على أن تكون جميع مباريات البطولة بدون جماهير، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للتصدي لفيروس كورونا، وأن يقتصر الحضور على الإعلاميين وعدد من الدعوات ومتطلبات الاتحاد الدولي.