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وزير الخارجية: فلسطين القضية المركزية للدول العربية.. ونتطلع لدور أمريكي للحل

الإثنين 11/يناير/2021 - 02:38 م
صدى البلد
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ياسمين القصاص

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بالعديد من المجهودات لدفع العملية السلمية التي توليها مصر إلى القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للدول العربية، وأيضًا لحل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، بإطلاق فرص كاملة أمام شعوب المنطقة، للاستفادة الكاملة من السلام والاستقرار في تحقيق تطلعاتهم المشروعة والعمل على الارتقاء بشعوبهم وتحقيق آمالهم. 

وأضاف سامح شكري، خلال كلمته المذاعة من مؤتمر اليوم الاثنين، أن مصر تدرك الدور المحوري التي تقوم به الولايات المتحدة لإيجاد حل لهذه القضية.

وأكد أن مصر ترحّب تمامًا بكافة الجهود التي من شأنها إيجاد حلول للقضية الفلسطينية، ولذلك نحن ندرك المسؤولية المهمة الواقعة على عاتق الرباعية الدولية من أجل إطلاق المفاوضات.

وأوضح وزير الخارجية المصري، أن مصر تدرك الدور المحوري الذي تقوم به الولايات المتحدة لإيجاد حل لهذه القضية وتتطلع للعمل مع الولايات المتحدة وكافة المحافل الدولية والإقليمية من أجل احراز تقدم يتجاوز سنوات الجمود التي عاني منها مسار عملية السلام.

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