علاج الحموضة وارتجاع المريء .. 9 نصائح أبرزها تجنب التمارين القوية

يتسبب ارتداد الحمض من المعدة أو مايسمى بـ الحموضة في التهاب الحلق وبحة في الصوت وقد يترك طعمًا سيئًا في فمك وذلك عندما ينتج عن ارتجاع الحمض أعراضًا مزمنة، ويُعرف هذا باسم اضطراب الارتجاع المعدي المريئي أو ارتجاع المريء، ومن أكثر أعراض ارتجاع المريء شيوعًا الشعور بألم في الجزء العلوي من البطن والصدر وتشعر أحيانًا أنك تعاني من نوبة قلبية.





وتقول الدكتورة جاكلين وولف ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي وأستاذة الطب المساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد ومؤلفة كتاب: دليل المرأة إلى معدة صحية: السيطرة على صحة الجهاز الهضمي، " إذا كنت تعاني من نوبات متكررة من حرقة المعدة أو أي أعراض أخرى لارتجاع المريء فيمكنك تجربة هذه النصائح:





1. تناول الطعام باعتدال وببطء

عندما تكون المعدة ممتلئة جدًا ، يمكن أن يكون هناك المزيد من الارتجاع إلى المريء، إذا كان يتناسب مع جدولك الزمني ، فقد ترغب في تجربة ما يسمى أحيانًا "بالرعي" تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة يوميًا.





2. تجنب بعض الأطعمة

طُلب من الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء ذات مرة التخلص من جميع الأطعمة باستثناء الأطعمة الأكثر رقة من وجباتهم الغذائية، لكن هذا لم يعد هو الحل. يقول الدكتور وولف: "لقد تطورنا منذ الأيام التي لم يكن بإمكانك فيها أكل أي شيء".





لكن لا تزال هناك بعض الأطعمة التي من المرجح أن تسبب ارتجاع المريء أكثر من غيرها ، بما في ذلك النعناع والأطعمة الدهنية والأطعمة الغنية بالتوابل والطماطم والبصل والثوم والقهوة والشاي والشوكولاتة والكحول، إذا كنت تأكل أيًا من هذه الأطعمة بانتظام فقد تحاول التخلص منها لمعرفة ما إذا كان القيام بذلك يتحكم في ارتجاع المريء ، ثم حاول إضافتها واحدة تلو الأخرى.





نصائح حول النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع الحمض والارتجاع المعدي المريئي بالإضافة إلى اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى:





. لا تشرب المشروبات الغازية

إنها تجعلك تتجشأ ، مما يؤدي إلى إرسال الحمض إلى المريء. اشرب الماء المسطح بدلًا من الماء الفوار.





. البقاء مستيقظا بعد الأكل

عندما تقف ، أو حتى جالسًا ، فإن الجاذبية وحدها تساعد في إبقاء الحمض في المعدة ، انتهي من تناول الطعام قبل ثلاث ساعات من النوم، هذا يعني عدم وجود قيلولة بعد الغداء ، وعدم تناول وجبات متأخرة أو وجبات خفيفة في منتصف الليل.





. لا تتحرك بسرعة كبيرة

تجنب التمرينات العنيفة لبضع ساعات بعد تناول الطعام، التنزه بعد العشاء جيد لكن التمرين الأكثر شدة خاصة إذا كان ينطوي على الانحناء ، يمكن أن يرسل الحمض إلى المريء.





. النوم على منحدر

من الناحية المثالية ، يجب أن يكون رأسك 6 إلى 8 بوصات أعلى من قدميك. يمكنك تحقيق ذلك عن طريق استخدام الناهضون على السرير "طويل جدًا" على الأرجل التي تدعم رأس سريرك، إذا اعترض شريكك في النوم على هذا التغيير ، فحاول استخدام دعامة إسفنجية للجزء العلوي من جسمك. لا تحاول إنشاء إسفين عن طريق تكديس الوسائد. لن يقدموا الدعم الموحد الذي تحتاجه.





. فقدان الوزن

تؤدي زيادة الوزن إلى انتشار الهيكل العضلي الذي يدعم العضلة العاصرة للمريء السفلية ، مما يقلل الضغط الذي يبقي العضلة العاصرة مغلقة. وهذا يؤدي إلى الارتجاع والحموضة المعوية.





. توقف عن التدخين

قد يريح النيكوتين العضلة العاصرة السفلية للمريء.





. افحص أدويتك

يمكن لبعضها بما في ذلك هرمون الاستروجين بعد سن اليأس ، ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات ، ومسكنات الألم المضادة للالتهابات إرخاء العضلة العاصرة ، في حين أن البعض الآخر خاصة البايفوسفونيت مثل أليندرونات (فوساماكس) ، إيباندرونات (بونيفا) ، أو ريزدرونات (أكتونيل) ، والتي يتم تناولها لزيادة كثافة العظام. يمكن أن تهيج المريء.





إذا لم تكن هذه الخطوات فعالة أو إذا كنت تعاني من ألم شديد أو صعوبة في البلع ، فاستشر طبيبك لاستبعاد الأسباب الأخرى، قد تحتاج أيضًا إلى دواء للسيطرة على الارتجاع حتى أثناء متابعة تغيير نمط الحياة.