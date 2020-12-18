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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشيح؟.. أسباب زيادة ضربات القلب.. علاج الحموضة بدون أدوية وأهم أسبابها

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 08:01 م
علاج الحموضة
علاج الحموضة
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نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال هذا التقرير ...


يعد الأرق من أصعب المشكلات التى يواجهها البشر حيث تؤثر على نشاطهم وحياتهم بشكل كبير وتجعلهم أقل تركيزا ونشاطا وأضعف.

ومالا يعرفه كثيرون أن الارق لايعني فقط مجرد السهر طوال الليل أو عدم القدرة فى الدخول فى حالة النوم العميق بسرعة بل يتضمن الكثير من الاعراض الأخرى التى تجعل الانسان لايستمتع بالنوم ولا يحصل على القسط الكافي حتى يستعيد جسمه حيويته ونشاطه.


خفقان القلب، مشكلة تحدث عندما يعاني قلبك من الاجهاد، فقد تشعر أن قلبك ينبض بشكل غير منتظم غالبًا لبضع ثوانٍ أو دقائق وقد تشعر أيضًا بهذه الأحاسيس في حلقك أو رقبتك.


الشيح يعتبر من الأعشاب الصحية ذات المذاق المختلف و يتمتع هذا النوع من النباتات باحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان، لذا ينصح دائما بتناول كوب من الشيح يوميا.

الحموضة المعوية هي شعور بالحرقان في الصدر ناتج عن انتقال حمض المعدة إلى أعلى باتجاه الحلق (ارتداد الحمض)، إذا استمر حدوثه ، فإنه يسمى مرض الجزر المعدي المريئي (GORD).

يُعرف عث المنزل الذي يتشارك في منازلنا باسم عث الغبار ويعرضنا لمشكلات صحية في مقدمتها الحساسية، وتوجد من هذه الحشرات انواع متعددة أكثرها شيوعًا Dermatophagoides pteronyssinus و Dermatophagoides farinae . 

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