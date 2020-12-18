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مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول الشيح؟

الجمعة 18/ديسمبر/2020 - 12:45 م
الشيح
الشيح
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هاجر هانئ
الشيح يعتبر من الأعشاب الصحية ذات المذاق المختلف و يتمتع هذا النوع من النباتات باحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان، لذا ينصح دائما بتناول كوب من الشيح يوميا.

كشفت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية و سمنه ونحافه، عن أبرز الفوائد الصحية التي تدفعك إلي تناول كوب من الشيح يوميا، كان أهمها:- 

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- علاج القلق والاكتئاب
-تخفيف الضغط على النظام العصبي  
-يساعد على حرق الدهون فى الجسم  وفقدان الوزن
-تخفيف أعراض عسر الهضم وتحفيز الشهية، والحد من الإنتفاخ والتشنج
-علاج الإمساك والإسهال وذلك لإحتوائه على بعض المركبات النشطة التى تعمل على تحفيز إنتاج العصارة الصفراوية
- تخفيف آلام الحيض
- مدر للبول
-يساعد على التخلص من سموم الجسم، وتنظيف الكليتين والمثانة
- تقوية جهاز المناعةيحتوى الشيح على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة وفيتامين (ج) الذى  يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء
- الحفاظ على صحة العين يحتوى شاى الشيح على  فيتامين (أ) الذى يعمل كمضاد للأكسدة ويحافظ على صحة العين ووقاية من التنكس البقعي وإبطاء تطور إعتام عدسة العين.

ومن جانب أخر أوضحت أخصائية التغذية عن كيفية استخدام عشبة الشيح :

 يتم استعماله بوضع 30 جرام منه فى نصف لتر ماء مغلي ويغطي جيدا لمدة 10 دقائق للحفاظ علي الزيوت الطيارة ويمكن شرب كوبين من منقوع الشيح يوميا ولمدة 6 أيام للحصول علي نتائج علاجية مبهرة.
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