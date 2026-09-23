سفير مصر الأسبق بإسرائيل: السيطرة على المياه محور رئيسي في السياسة الإسرائيلية

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، أن ملف المياه يمثل أحد المحاور الرئيسية في السياسة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن إسرائيل سعت منذ فترة الانتداب البريطاني إلى فرض سيطرتها على مصادر المياه في المنطقة.

وقال سالم، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «إسرائيل منذ الانتداب البريطاني كان هدفها السيطرة على المياه، وتل أبيب دائمًا تسرق مياه الضفة الغربية وتسيطر على مياه بحيرة طبريا».

وأضاف أن اثنين من السفراء الإسرائيليين الذين خدموا في مصر ادعوا، بحسب قوله، أن مصر تسعى للسيطرة على مياه نهر النيل.

وأشار السفير عاطف سالم إلى أن أحد رؤساء الأحزاب الإسرائيلية دعا إلى استغلال أزمة مياه نهر النيل كوسيلة للضغط على مصر، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ديفيد بن جوريون تحدث منذ عام 1955 عن قضية السيطرة على المياه وأهميتها بالنسبة لإسرائيل.

وتابع أن إسرائيل لديها سفارة في إثيوبيا منذ عام 1964، مشيرًا إلى وجود علاقات ودعم إسرائيلي لإثيوبيا على مدار سنوات، بحسب ما ذكره خلال اللقاء.