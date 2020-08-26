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مرأة

أهمها لمرضى السكر.. تعرف على فوائد الشيح الصحية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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رنا عصمت
باحثون ألمان يكشفون نجاعة الشيح ضد كورونا.. خاصة مع القهوة وفق ما كشفت عنه دراسة مختبرية حديثة، فيما ينتظر من الدراسات السريرية تقديم الدليل القاطع على فاعليتها.


قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لعشب الشيح.


1- فوائد الشيح لمرض السكري:
يعمل على التقليل من الأعراض المصاحبة له مثل العطش الشديد والتبول بكثرة، من خلال تناول المنقوع بصورة يومية.


2- مفيد للشعر:
يفيد استخدام منقوع وزيت الشيح بانتظام على بصيلات الشعر في حل مشكلة تساقط وجفاف الشعر. 


3- ينشط الدورة الدموية:
يحسن الأداء الوظيفي لأجهزة الجسم المختلفة وبالتالي التخلص من السموم والفضلات المتراكمة.


4- مدر للعصارة الصفراء:
تصريف الصفراء من الكبد إلى المعدة، مما يساعد في تسهيل عملية الهضم وتحييد الأحماض الزائدة في المعدة مما يقي من مشاكل الحموضة والقرحة.


5- فائدة الشيح للبشرة:
يساعد في علاج الصدفية، وحبوب الشباب، والتقرحات الجلدية و الثعلبة وذلك من خلال حرق أوراقه ومزج الرماد مع زيت الزيتون ومن ثم تدهن به المناطق المصابة.


6- التخفيف من التوتر والاكتئاب:
تخفيف من اضطرابات النوم والأرق، التعب والآلام العصبية، نوبات الصرع والاكتئاب العميق.


7- التخلص من الالتهابات البكتيرية والفيروسو والمواد التي تنقل الجراثيم وتسبب الالتهابات.


8- صديق للجهاز الهضمي:
التخلص من الطفيليات كالديدان، كما أنه يستخدم فى علاج عسر الهضم وتخليص الجسم من الشعور بالانتفاخ.


طريقة استخدام عشبة الشيح:
يتم استخدام عشبة الشيح في صورة شاي أو منقوع، وذلك عن طريق نقع ملعقة من عشبة الشيح المجففة أو الطازجة على حد سواء في كوب من الماء الساخن لمدة ربع ساعة، ثم تحلية المشروب بعسل النحل أو السكر لأنه يتميز بمذاقه المر.


كما يمكن استخدامه كبخور أو مسحوق لعلاج لدغ الحشرات.
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