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توك شو

بـ الشيح..عبد اللطيف المر يكشف عن لقاح عشبي لـ كورونا تستخدمه مدغشقر

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
الشيح
الشيح
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توك شو
قال الدكتور عبداللطيف المر، استاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن الشيح مادة معروفة في نجاح علاج الملاريا، منوها إلي أن الأعشاب مفيدة عامة لعلاج الكثير من الأمراض.

وأضاف عبداللطيف المر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن رئيس مدغشقر أعلن عن شراب يسمي "كوفيد اورجانك"، مكونا من الشيح وغيره من الأعشاب، مؤكدا أن وجود الشيح في التركيبة آمن لاستخدامه في الملاريا سابقا.

وأشار "المر"، إلي أن بعض الخبراء من الدنمارك وألمانيا قاموا بتجارب نتائجها مبشرة، إضافة إلي جهود الصين وجامعة كنتاكي في أمريكا، فهناك سباق عالمي على المواد العشبية، موضحا أن هناك أعشابا أخري قد تكون مفيدة، ولكن من حصل على الشو الإعلامي هو الشيخ بعد إعلان رئيس مدغشقر عنه.

وأوضح أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، أنه يوجد كثير من التجارب في معظم الدول علي الشيح وأعشاب أخري، بدأت منظمة الصحة العالمية تجربة ما يسمي مجلس السلامة، والذي يرؤسه علماء متخصصين في الأعشاب والطب التقليدي ليقيموا كفاءة وفعالية الشيح، ويعملوا أكثر علي تعدد الجرعات ومتي يكون الشيح مضر أو مفيد لعلاج كوفيد 19.

وأكد استاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، أن مراحل هذه التجربة تعتبر المرحلة الثالثة، وهذا يعني نجاح المرحلتين الأولي والثانية، موضحا أنه لحين انتظار العلاج يجب العمل على إقامة الإجراءات الاحترازية وتعزيز الصحة.
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