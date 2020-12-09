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علاج الحموضة بدون أدوية .. 12 طريقة أغربها الليمون والقرنفل

الأربعاء 09/ديسمبر/2020 - 10:35 م
علاج الحموضة بدون
علاج الحموضة بدون أدوية .. 12 طريقة اغربها الليمون والقرنفل
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اسماء محمد
الحموضة مشكلة شائعة يواجهها معظمنا حتى ولو لمرة واحدة على الأقل في حياتنا ويمكن التخلص من هذه المشكلة ببعض الأدوية والعلاجات المنزلية ، ونعرض لكم ابرزها وفقا لما أورده موقع " healthifyme " .

ماء جوز الهند: من المعروف أن هذا العلاج اللذيذ يهدئ معدتك والجهاز الهضمي خذ كأسين على الأقل في اليوم.
عصير البطيخ: من الرائع مقاومة الحموضة، يمكنك تناول كوب من عصير البطيخ مع وجبة الإفطار.
عصير الليمون الطازج: يتم تناوله قبل الغداء بساعة على الأقل على تقليل الانزعاج الناجم عن الحموضة.

كوب اللبن الرائب: تناوله بعد وجبة حارة لتقليل الانزعاج لأن اللبن يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تطبيع الحموضة في المعدة
أوراق الريحان أو النعناع: يمكنك إما قضم القليل أو غلي اى منهما في الماء وشربها كثيرًا لتقليل ارتداد الحمض. 
الماء: اشرب كوبًا من الماء الفاتر بعد كل وجبة.
الموز والخيار والزبادى: أدخلهم في نظامك الغذائي من المعروف أنها تعطي راحة فورية من الحموضة.
القرنفل: مص قطعة من القرنفل يساعد في تقليل الأعراض.

الزنجبيل: يساعد في الهضم استخدمه في الطبخ أو قم بغليه في كوب من الماء وخفضه إلى نصف كوب واستهلك الماء.
الكمون: علاج رائع للحموضة قم بتناول بعض الكمون أو غلي ملعقة صغيرة منه في كوب من الماء حتى ينخفض الماء إلى النصف واشربه على معدة فارغة.

جرب مضغ العلكة: على الرغم من أنه قد يبدو غير معقول ، فإن مضغ العلكة يولد اللعاب الذي يساعد على تحريك الطعام عبر المريء.
خل التفاح: خذ ملعقة كبيرة منه مع كوب من الماء كل صباح على معدة فارغة.

تغيير اللايف ستايل
السبب الرئيسي للحموضة هو نمط حياتك وبالتالي فإن العلاج الأكثر أهمية هو تغيير نمط الحياة فيجب فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة، الحفاظ على وقت منتظم لتناول الطعام مع انتهاء العشاء قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل من النوم، تجنب الأطعمة التي تسبب الحموضة مثل البصل الخام وعصير الحمضيات و الكافيين والمشروبات الغازية وتجنب النوم على جانبك الأيمن، وتناول وجبات صغيرة منتظمة،الحرص على الحركة والرياضة، اشرب ما لا يقل عن لترين من الماء كل يوم .

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