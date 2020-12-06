دراسة تحذر من أدوية الحموضة

كشفت دراسة جديدة، أن الكثير من الأشخاص يعانون من الحموضة المعوية، ويتنالون الأدوية الخاصة بها، لكنها اثبتت أن أدوية الحموضة تسبب مشاكل في البطن.





وأشارت الدراسة، أن حبوب منع الحمل، التي توقف الحرق الناجم عن انتقال حمض المعدة إلى مؤخرة الحلق بعد تناول الوجبة، من بين العشرة الأوائل الأكثر وصفًا في العالم ، حيث يعتمد عليها مليونا بريطاني يوميًا تقريبًا.





لكن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة تشير إلى أن أكثر أنواع أدوية الحرقة شيوعًا، والمعروفة باسم مثبطات مضخة البروتون (PPIs)، يمكن أن تؤدي في الواقع إلى مجموعة كاملة من أعراض الأمعاء المنهكة.





ويحذر الخبراء من أن الاعتماد المفرط على عقاقير مثبطات مضخة البروتون مثل أوميبرازول ولانسوبرازول يمكن أن يفسر الارتفاع الأخير في تشخيص متلازمة القولون العصبي (IBS).





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