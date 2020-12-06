كيف يتم علاج سرطان المبيض

معظم النساء يحتجن لاستخدام مزيج من الجراحة والعلاج الكيميائي للتخلص من سرطان المبيض يعتمد علاج سرطان المبيض على مدى انتشاره ، وصحة المراة العامة ، وما إذا كانت لا تزال قادرة على الإنجاب، و

ووفقا لما ذكره موقع " nhs " الهدف من العلاج هو علاج السرطان إن أمكن، إذا كان السرطان متقدمًا جدًا بحيث لا يمكن علاجه ، فإن العلاج يهدف إلى تخفيف الأعراض والسيطرة على السرطان لأطول فترة ممكنة، و يتم رعايتك من قبل فريق من المتخصصين في الرعاية الصحية الذين سيضعون خطة علاجية ويدعمونك طوال فترة العلاج.





جراحة سرطان المبيض

الجراحة هي العلاج الرئيسي لـ سرطان المبيض والهدف هو إزالة كل أنواع السرطان ، أو إزالة أكبر قدر ممكن منها، عادة ما تتضمن الجراحة إزالة:





كلا المبيضين وقناتي فالوب

الرحم ( استئصال الرحم )

طبقة من الأنسجة الدهنية في البطن (الثرب).





إذا كان السرطان في مبيض واحد فقط أو في كلا المبيضين ، فقد تحتاجين فقط إلى إزالة المبيض أو المبيضين ، وترك الرحم سليمًا هذا يعني أنه لا يزال بإمكانك إنجاب الأطفال، و تُجرى الجراحة تحت تأثير التخدير العام (حيث تكون نائمًا)، قد تحتاجي إلى البقاء في المستشفى لبضعة أيام ، ولكن قد يستغرق الأمر عدة أسابيع للتعافي تمامًا.





العلاج الكيميائي لسرطان المبيض

العلاج الكيميائي هو المكان الذي يستخدم فيه الدواء لقتل الخلايا السرطانية، تخضع معظم النساء المصابات بـ سرطان المبيض للعلاج الكيميائي بالإضافة إلى الجراحة، يمكن استخدامه في هذه الحالات:

بعد الجراحة لقتل أي خلايا سرطانية متبقية

قبل الجراحة لتقليص السرطان وتسهيل إزالته

إذا عاد سرطان المبيض بعد العلاج الأولي

يُعطى دواء العلاج الكيميائي عادةً عن طريق التنقيط في الوريد ، ولكن يُعطى أحيانًا على شكل أقراص. ستحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى لتلقي العلاج ، ولكن يمكنك عادةً العودة إلى المنزل في نفس اليوم.





يُعطى العلاج في دورات ، مع فترة علاج تليها فترة راحة للسماح لجسمك بالتعافي. معظم الناس لديهم 6 دورات من العلاج الكيميائي ، وتستمر كل دورة 3 أسابيع.





يمكن أن يسبب العلاج الكيميائي بعض الآثار الجانبية غير السارة ، مثل:

تعب

الشعور بالمرض

فقدان الشهية

تساقط شعر

إسهال

زيادة خطر الإصابة بالعدوى

يمكن السيطرة على معظم الآثار الجانبية بأدوية من طبيبك ، ويجب أن تنتهي بمجرد توقف العلاج.



