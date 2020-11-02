سرطان المبيض.. أسبابه وأعراضه وكيفية اكتشافه

يعد سرطان المبيض، هو القاتل الصامت، وذلك لأنه لا يحمل أعراضا مبكرة ، في حين أنه في الواقع له أعراض خفية ومتشابهة مع أعراض لأمراض أخرى.
ووفقا لموقع هيلث لاين، أن 60 % من المصابين بسرطانات المبيض قد انتشرت بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم ، مما خفض معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إلى 30 وحتى 90 % بخلاف اكتشافه في المراحل المبكرة.
وفقا لموقع هيلث لا يظهر سرطان المبيض في كثير من الأوقات، لذا فإن الورم يمكن أن ينمو بشكل كبير قبل أن يصبح ملحوظًا بالفعل، حيث يمكن للأعراض الأولى التي تنشأ مع سرطان المبيض ان تبدأ في الجهاز الهضمي لأن الأورام يمكن أن تبدأ في الضغط إلى الاعلى،
أعراض سرطان المبيض
تشخيص الإصابة بسرطان المبيض
فى النهاية وفقا لموقع برايت سايد يمكن تشخيص سرطان المبيض من خلال مجموعه الخطوات التالية
١- اختبارات التصوير: مثل الموجات فوق الصوتية أو الأشعة المقطعية
٢- اختبار الدم: والتي يمكن الكشف عن البروتين (كا 125) وجدت على سطح خلايا سرطان المبيض.
٣- جراحة لإزالة عينة الأنسجة وسائل البطن لتأكيد تشخيص سرطان المبيض.