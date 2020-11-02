سرطان المبيض.. أسبابه وأعراضه وكيفية اكتشافه

ووفقا لموقع هيلث لاين، أن 60 % من المصابين بسرطانات المبيض قد انتشرت بالفعل إلى أجزاء أخرى من الجسم ، مما خفض معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات إلى 30 وحتى 90 % بخلاف اكتشافه في المراحل المبكرة.