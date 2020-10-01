أعراض تحذيرية لـ سرطان المبيض تغفلها الكثير من النساء

مراحل سرطان المبيض:





فى النهاية وفقا لموقع برايت سايد يمكن تشخيص سرطان المبيض من خلال مجموعه الخطوات التالية:





١-الموجات فوق الصوتية



هذه الاختبارات يمكن أن تساعد في تحديد حجم وشكل وهيكل المبايض.





٢- اختبار الدم:

والتي يمكن الكشف عن البروتين (كا 125) وجدت على سطح خلايا سرطان المبيض.





٣- إزالة عينة الأنسجة



إذا تم اكتشاف السرطان، الجراح قد يبدأ على الفور عملية جراحية لإزالة أكبر قدر ممكن من السرطان قدر الإمكان.



