أعراض تحذيرية لـ سرطان المبيض تغفلها الكثير من النساء

سرطان المبيض لا يتم تشخيصه في مراحله الأولى، بسبب تشابه أعراضه مع أمراض أخرى، ولا يظهر سرطان المبيض في كثير من الأوقات، لذا فإن الورم يمكن أن ينمو بشكل كبير قبل أن يصبح ملحوظًا بالفعل.
أعراض سرطان المبيض:
ووفقا لموقع healthline أعراض سرطان المبيض تكمن في الانتفاخ المستمر والشعور دائمًا بالشبع ، وألم البطن ، والحاجة إلى التبول أكثر
مراحل سرطان المبيض:
فى النهاية وفقا لموقع برايت سايد يمكن تشخيص سرطان المبيض من خلال مجموعه الخطوات التالية:
١-الموجات فوق الصوتية
هذه الاختبارات يمكن أن تساعد في تحديد حجم وشكل وهيكل المبايض.
هذه الاختبارات يمكن أن تساعد في تحديد حجم وشكل وهيكل المبايض.
٢- اختبار الدم:
والتي يمكن الكشف عن البروتين (كا 125) وجدت على سطح خلايا سرطان المبيض.
٣- إزالة عينة الأنسجة
إذا تم اكتشاف السرطان، الجراح قد يبدأ على الفور عملية جراحية لإزالة أكبر قدر ممكن من السرطان قدر الإمكان.
إذا تم اكتشاف السرطان، الجراح قد يبدأ على الفور عملية جراحية لإزالة أكبر قدر ممكن من السرطان قدر الإمكان.
وينطوي عادة علاج سرطان المبيض على مزيج من الجراحة والعلاج الكيميائي وإزالة كل من المبيضين، وقناة فالوب والرحم وكذلك الغدد الليمفاوية القريبة، وأضعاف الأنسجة الدهنية في البطن (الثرب) حيث سرطان المبيض ينتشر في كثير من الأحيان، وسيقوم الجراح أيضا بإزالة أكبر قدر ممكن من السرطان من بطنك.