اتنين في واحد .. علاج شهير للكوليسترول يحمي من سرطان المبيض

كشف بحث علمي جديد أجري في جامعة بريستول، أن دواء الستاتينات الخاص بالكوليسترول، له القدرة على خفض خطر الإصابة بسرطان المبيض لدى النساء .
وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، فإن المادة المكونة لهذا الدواء تقلل مخاطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 40% .
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وأوضح الباحثون أن حبوب الستاتينات التي تمنع الكوليسترول في الدم ، تسد الإنزيم الذي أظهر أنه وقائي ضد سرطان المبيض .
وبحسب البحث الجديد، تموت أكثر من 4100 امرأة سنويًا بسبب سرطان المبيض ، الذي يطلق عليه "القاتل الصامت" بسبب أعراضه الغامضة.