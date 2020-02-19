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مرأة

اتنين في واحد .. علاج شهير للكوليسترول يحمي من سرطان المبيض

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:50 م
سرطان المبيض
سرطان المبيض
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رشا عوني
كشف بحث علمي جديد أجري في جامعة بريستول، أن دواء الستاتينات الخاص بالكوليسترول، له القدرة على خفض خطر الإصابة بسرطان المبيض لدى النساء . 

وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، فإن المادة المكونة لهذا الدواء تقلل مخاطر الإصابة بسرطان المبيض بنسبة 40% . 

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وأوضح الباحثون أن حبوب الستاتينات التي تمنع الكوليسترول في الدم ، تسد الإنزيم الذي أظهر أنه وقائي ضد سرطان المبيض .

وبحسب البحث الجديد، تموت أكثر من 4100 امرأة سنويًا بسبب سرطان المبيض ، الذي يطلق عليه "القاتل الصامت" بسبب أعراضه الغامضة. 
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