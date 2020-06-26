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باحث مصري يتوصل لحل مشكلة انتشار سرطان المبيض

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:37 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
كشف الدكتور  أحمد عاشور أستاذ أورام بجامعة أكسفورد، عن توصله لبحث بشأن علاج انتشار سرطان المبيض.

وتابع عاشور خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي"،:" السيدات المصابات بسرطان المبيض يحتجن إلى علاج جديد، والبحث ساعدنا على اكتشاف خلايا جديدة لم تكن معروفة، وهو يساعدنا على اكتشاف علاج جديد ويساعدنا في الكشف المبكر والطب الشخصى.

وأكمل:"سرطان المبيض ترتيبه رقم 6  في الأمراض السرطانية التي تصيب النساء، وهناك بحث مهم عن استخدامنا لتقنية عالية تكشف عن 6 خلايا ينشأ عنها 90% من الخلايا السرطانية، والمثير علميا أن البصمة الجزيئية لهذه الأنواع هى المكونة لسرطان المبيض.

 وإختتم:"نحن نتعاون بحثيا من الجامعة والشركات لوقف فاعلية الإنزيم، وسيتم تجربته على المرضى قريبًا.
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