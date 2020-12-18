علاج الحموضة بدون أدوية وأهم أسبابها

الحموضة المعوية هي شعور بالحرقان في الصدر ناتج عن انتقال حمض المعدة إلى أعلى باتجاه الحلق (ارتداد الحمض)، إذا استمر حدوثه ، فإنه يسمى مرض الجزر المعدي المريئي (GORD).

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ونعرض لكم كل ما تريد معرفته عن حموضة المعدة الأسباب والاعراض وطرق العلاج وفقا لما ذكره موقع " NHS" .

اعراض الحموضة

تحقق مما إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء و الأعراض الرئيسية لارتداد الحمض هي:

حرقة - إحساس حارق في منتصف صدرك

طعم حامض غير سار في فمك ناتج عن حمض المعدة

قد يكون لديك أيضًا:

السعال أو الفواق الذي يستمر في العودة

صوت أجش

رائحة الفم الكريهة

الانتفاخ والشعور بالمرض

من المحتمل أن تزداد الأعراض سوءًا بعد تناول الطعام ، وعند الاستلقاء والانحناء.





أسباب الحموضة والارتجاع الحمضي

يصاب الكثير من الناس بالحموضة من وقت لآخر. غالبًا لا يوجد سبب واضح لذلك.





أحيانًا يكون سببها أو تفاقمها بسبب:

بعض الأطعمة والمشروبات مثل القهوة والطماطم والكحول والشوكولاتة والأطعمة الدهنية أو الحارة

زيادة الوزن

التدخين

حمل

التوتر والقلق

بعض الأدوية ، مثل المسكنات المضادة للالتهابات (مثل الإيبوبروفين ).

و فتق - عندما جزءا من معدتك يتحرك صعودا إلى صدرك





علاج الحموضة

يمكن أن تساعد التغييرات البسيطة في نمط الحياة في وقف أو تقليل حرقة المعدة.





تناول وجبات أصغر وأكثر تواترا





ارفع طرفًا واحدًا من سريرك من 10 إلى 20 سم عن طريق وضع شيء تحت سريرك أو فراشك - يجب أن يكون صدرك ورأسك فوق مستوى خصرك ، حتى لا ينتقل حمض المعدة نحو الحلق.





حاول إنقاص الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن





حاول أن تجد طرقًا للاسترخاء





لا تتناول طعامًا أو شرابًا يثير أعراضك





لا تأكل في غضون 3 أو 4 ساعات قبل النوم





لا ترتدي ملابس ضيقة حول خصرك





لا تدخن





لا تشرب الكثير من الكحول





لا تتوقف عن تناول أي دواء موصوف دون التحدث إلى الطبيب أولًا



