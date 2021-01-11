تأييد مجازاة أستاذ جامعي أهان عميد كلية

أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، قرار مجازاة استاذ جامعي متفرغ بكلية العلوم إحدي الجامعات ، بعقوبة التنبيه لإخلاله بكرامة وظيفته ، وتوجيهه خطابين من الإهانة لرئيس جامعة غير التى ينتمى اليها وعميد كلية العلوم بهذه الجامعة ، بعد أن قام بالإشراف علي رسالة لمعيد بهذه الكلية .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .





وثبت للمحكمة ، إرسال عميد كلية العلوم بإحدي الجامعات كتاب الي نظيره بالجامعة التى يعمل بها الاستاذ المتفرغ "الطاعن" ، يطلب اتخاذ الإجراء المناسب تجاهه ، وذلك لما ورد في متن الخطابين الذين قام بإعدادهما وتوجيه أحدهما إلى عميد الكلية والآخر لرئيس الجامعة ، بهدف الحصول على مستحقاته المقررة نظير الإشراف والحكم على الرسالة الخاصة بمعيد في هذه الكلية ، من عبارات تمثل تجاوزًا في حق العميد والمؤسسة التي يرأسها .





وأكدت المحكمة ، أنه باستقراء أوراق التحقيق الذي أجري مع الاستاذ الجامعي تبين أن المحقق نسب للطاعن الخروج على القيم والتقاليد الجامعية بالتجاوز في حق عميد كلية العلوم ، وذلك لما ورد في متن الخطابين الذين قام بإعدادهما وتوجيه أحدهما إلى عميد كلية العلوم والآخر إلى رئيس الجامعة من عبارات تمثل تجاوزًا في حق العميد ، ودَّون العبارات التالية " أحسست أن الحصول على هذه القروش الضئيلة المستحقة من خزينة كليتكم الموقرة أمر تشيب له الولدان , " لهذا قررت أن أعتبر هذه القروش جزء من ذكاة مالي التي ينبغي لي كمسلم إخراجها فلعل كليتكم الموقرة تكون بحاجة إليها" , " لكن السيد العميد لم تأخذه نخوة أبناء صعيدنا الحر وكبرياؤهم ولا أبناء بحري" .





ورأت المحكمة ، أن العبارات المذكورة , والتي ثبت يقينًا صدورها عن الطاعن سواءً بإقراره في التحقيق أو من مطالعة صورة الخطابين الذين قام بإعدادهما ، تمثل تجاوزًا في حق العميد والمؤسسة التي يرأسها بما يمثل إخلالًا بواجبات وظيفته ، وكذا بكرامة الوظيفة التي ينتمي إليها، ومن ثم يكون قرار عقابة بالتنبيه صحيح ويستحقه .