اتحاد الكرة يعلن تشكيل لجنة للكرة النسائية





قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، تشكيل لجنة للكرة النسائية برئاسة أميرة منصور وكل من: نادية مرسال وهيام بركة وأميرة يوسف أعضاء وراما نجيب مقررا.





يذكر أن أميرة مصطفي لاعبة سابقة بأول منتخب كرة قدم نسائي في مصر وشاركت في البطولة العربية سنة ١٩٩٧ و مباراتي تأهل مصر لأول مرة لكأس الأمم الأفريقية عام ١٩٩٨ وحاصلة على ليسانس الآداب قسم اللغة الانجليزية و تعمل حاليا مديرا إداريا بمدارس التربية الحديثة.





فيما لعبت هيام بركه كحارس مرمى لمنتخب مصر ونادى سموحة في الفترة من ١٩٩٨ إلى 2005،





واختيرت كاحسن حارس مرمى فى مصر ٤مرات، وحكم دولى كرة قدم دفعة١٩٩٩، وحكم دولى قدم صالات ٢٠١٠، ومحاضر قانون كرة القدم، وحاصلة على بكالوريوس تجارة جامعة اسكندرية، وتعمل رئيسا لقسم التربية الرياضية بمدارس RIS الدولية.





أميرة يوسف: حاصلة على ليسانس لغة انجليزية، بدأت مشوار ممارسة كرة القدم من سنة ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٧، وانضمت لمنتخب مصر ٢٠٠٢/٢٠٠٣، ولاعبة سابقة لأندية ( المعادن المصريه - جمهوريه شبين - حلوان العام )، وحصلت على ٣ بطولات دورى عام، وبطولتي كأس مصر ، كما عملت في إدارة كرة القدم على مستوى فرق براعم وناشئين من سنة ٢٠١٧ حتى ٢٠٢٠.





نادية مرسال بدأت مشوار ممارسة كره القدم من سنة ١٩٩٦ حتى ٢٠٠٧، وانضمت لمنتخب مصر عام 2002، ولاعبة سابقة لنادى التنمية سبورت المعروف باسم نادى السيدة زينب، كما عملت في مجال إدارة كرة القدم بناديي التنمية والمصرى القاهري من سنة ٢٠١٧ حتى ٢٠٢٠



