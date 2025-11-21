رئيس الوزراء يلتقى 40 من ممثلي كبرى الشركات والمراكز البحثية بجنوب إفريقيا

التقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجل الوزراء ب40 من ممثلي كبرى الشركات والمراكز البحثية بجنوب إفريقيا بجوهانسبرج علي هامش ترؤس وفد مصر المُشارك في قمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ستيوارت بيلي، رئيس الاستدامة والشئون المؤسسية في شركة "أنجلو جولد أشانتي" بجنوب أفريقيا، المُستثمرة في منجم السكري للذهب، والمهندسة هدى منصور، العضو المنتدب، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السكري لمناجم الذهب.

أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للشراكة الإستراتيجية مع شركة "أنجلو جولد أشانتي" المُشغلة لمنجم السكري للذهب، مؤكداً حرصه على متابعة ودعم استثمارات الشركة في مصر، كما نوه إلى سابق قيامه بزيارة منجم السكري، وتطلعه لمعرفة تطورات العمل في المنجم.

من جانبه، أكد ستيوارت بيلي، تقدير الشركة لاهتمام ودعم الحكومة المصرية لاستثمارات الشركة في مصر، مُعرباً عن تطلعه للقيام بالمزيد من الاستكشافات وزيادة استثمارات الشركة في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال التعدين عن الذهب. كما هنأ رئيس الوزراء بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير واعتبره دليلاً على جهود الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الشركة ستقدم الرعاية والترويج لهذا الصرح الحضارى الكبير.