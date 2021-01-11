بعد إصابة 9 بكورونا.. اتجاه بالجبلاية لتأجيل مباراة سموحة والبنك الأهلي

يسود اتجاه قوى لدى إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة تحت إشراف محمد الشواربي عضو اللجنة الثلاثية فى الجبلاية إلى إعلان تأجيل مباراة سموحة والبنك الأهلي المقرر إقامتها غدا الثلاثاء فى الدورى الممتاز.





جاء ذلك بعدما أسفرت المسحة التي أجراها فريق سموحة السكندري استعدادا لمواجهة البنك الأهلي غدا في سابع جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز عن وجود 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق بجانب 3 مدلكين.





وانضم ال9 المصابين الجدد إلى 11 زملائهم السابقين الذين أصيبوا بكوورنا خلال الأيام القليلة الماضية وتم عزلهم وتلقي بروتوكول العلاج واضطر معه اتحاد الكرة إلى تأجيل مباراة سموحة والإنتاج الحربي بالدوري.





يذكر أن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم سبق وأن أخطرت الأندية المشاركة في مسابقة الدوري العام بأقسامه الأربعة بأنه يحق للجنة المسابقات الدراسة والنظر في تأجيل أي مباراة في حالة طلب النادي الذي تظهر فيه أكثر من خمس إصابات كوفيد-١٩ أو أي عدد به أكثر من حارس مرمى من المقيدين بالفريق الأول.





ومن المنتظر أن يخاطب فرج عامر رئيس نادي سموحة اتحاد الكرة خلال الساعات القليلة الجارية لطلب تأجيل مباراة البنك الأهلي غدا في ظل تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق.