شقيق الأم ضحية الطائرة الأندونيسية المنكوبة يروي لـ صدى البلد كواليس فقدان 5 من أسرته

"إلى اللقاء لكل عائلتي سأعود إلى منزلي مجددا، لا املك اي مشاعر سيئة قبل الرحلة العائلة"، كلمات دونتها وردتتها "راتيه ويندانيا" إحدى ضحايا الطائرة الاندونيسية التي تحطمت فوق بحر جافا بين جاكرتا وبوفنتياناك في غرب كاليمانتان، مساء السبت الماضي، لتلقى مصرعها هي واطفالها وعدد من عائلتها في حادث مأساوي شاهده وحزن عليه العالم أجمع.

موقع "صدى البلد"، تحدث إلى شقيقة الضحية الأم الأندونيسية يدعى "عرفانسياه ريانتو "، ولمعرفة كواليس الحادث؛ ليروى تفاصيل محزنة عن الطائرة وكيف استقبل خبر فقدان شقيقته و6 من أفراد عائلته في حادث الطائرة الغارقة في البحر.

قال "عرفانسياه ريانتو"، شقيق الأم الضحية، إنه تلقى خبر فقدان شقيقته من قبل زوجها، الذي قال إن طائرة التي كانت تركبها شقيقته، اختفت من الرادار، لافتا إلى أنه اعتقد في البداية أن هناك مشكلة في النظام الجوي للرادار ليطمئن زوج شقيقته ويخبره بأنه لا داعي للخوف والقلق على زوجته واطفالها.





وداعا.. الرسالة الأخيرة لأم وأطفالها قبل سقوط الطائرة الإندونيسية في البحر .. صور





واضاف "عرفانسياه"، أنه تأكد من خبر رحيل شقيقته وأسرته بعد تداول اخبار مؤكدة بفقدان الطائرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأكمل "عرفانسياه" أنه فقد والده واخته وابنتها ذات الثلاث سنوات وابنها ذو الثمان سنوات، ليفقد 5 من أعز المقربين إليه في حادث الطائرة الاندونيسية المنكوبة.

وأوضح شقيق ضحية الطائرة الاندونيسية، أنه تلقى فقط معلومات عن فقدان شقيقته وباقي أسرته من قبل المسؤولين، وينتظر تحديد هوية الضحايا المفقودين في البحر بعد تحطم الطائرة.

ووبنفس راضية قال إنه هذا الحادث قدر من الله ويجب تقبله، لافتا إلى أنه يحاول تصديق صدمة الحادث الذي تعرض لها.

وأكد "عرفانسياه"، شقيق الأم ضحية الطائرة الاندونيسية، أنه حتى الآن ليس لديه اي معلومات حول موقف جثث عائلته المفقودة في حادث الطائرة، ويتمنى الدعاء لعائلته بالرحمة والغفران من قبل الجميع، وصلاة عليهم بعد أن رحلوا جراء حادث الطائرة الاندونيسية المفجع.