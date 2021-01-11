استقدام العمالة وفحص كورونا.. الحكومة الكويتية تصدر قرارات جديدة

قررت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، السماح باستقدام العمالة المنزلية الجديدة، وذلك ضمن إطار خطة عودة العمالة المنزلية عبر منصة بالسلامة مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات في الخطة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021.

ووجهت الحكومة الكويتية بتحمل شركات الطيران تكلفة إجراء عدد فحصين (PCR) عند الوصول إلى دولة الكويت وخلال فترة الحجر لكافة القادمين إلى البلاد اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 يناير الجاري.





وقرر مجلس الوزراء الكويتي إلزام القادمين من كافة دول العالم إلى البلاد إحضار شهادة (PCR) تثبت سلبية النتيجة لمرض فيروس كورونا قبل الوصول إلى دولة الكويت بمدة لا تزيد عن 72 ساعة (من تاريخ الفحص وليس من تاريخ صدور النتيجة) ويبدأ العمل بالقرار من يوم الأحد 17 يناير الجاري.